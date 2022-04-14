Degen (DEGEN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Degen (DEGEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Degen (DEGEN) -rahakkeen tiedot Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts. Virallinen verkkosivusto: https://www.degen.tips/ Block Explorer: https://solscan.io/token/A7n89LqW67HJKzJkdWZa2xojuK4N5GBKHz3dfjATCZPz Osta DEGEN-rahaketta nyt!

Degen (DEGEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Degen (DEGEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 90.09M $ 90.09M $ 90.09M Kokonaistarjonta: $ 36.96B $ 36.96B $ 36.96B Kierrossa oleva tarjonta: $ 24.29B $ 24.29B $ 24.29B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 137.10M $ 137.10M $ 137.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 Nykyinen hinta: $ 0.003709 $ 0.003709 $ 0.003709 Lue lisää Degen (DEGEN) -rahakkeen hinnasta

Degen (DEGEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Degen (DEGEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEGEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEGEN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEGEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEGEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DEGEN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Degen (DEGEN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DEGEN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DEGEN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Degen (DEGEN) -rahakkeen hintahistoria DEGEN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DEGEN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DEGEN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DEGEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEGEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DEGEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

