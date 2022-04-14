Dogechain (DC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dogechain (DC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dogechain (DC) -rahakkeen tiedot Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon! Virallinen verkkosivusto: https://dogechain.dog/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180 Osta DC-rahaketta nyt!

Dogechain (DC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dogechain (DC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Kokonaistarjonta: $ 169.58B $ 169.58B $ 169.58B Kierrossa oleva tarjonta: $ 54.84B $ 54.84B $ 54.84B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.71M $ 7.71M $ 7.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000031508879560129 $ 0.000031508879560129 $ 0.000031508879560129 Nykyinen hinta: $ 0.00003857 $ 0.00003857 $ 0.00003857 Lue lisää Dogechain (DC) -rahakkeen hinnasta

Dogechain (DC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dogechain (DC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Dogechain (DC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Dogechain (DC) -rahakkeen hintahistoria DC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DC-rahakkeen hintaennuste nyt!

