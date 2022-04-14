CyberConnect (CYBER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CyberConnect (CYBER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CyberConnect (CYBER) -rahakkeen tiedot CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions. Virallinen verkkosivusto: https://cyber.co/ Valkoinen paperi: https://docs.cyber.co/build-on-cyber/contract-deployment Block Explorer: https://solscan.io/token/5gzCDgVf5Nk6gosa5dpYZV6P6RiAytvCyQUaMwAVyf8z Osta CYBER-rahaketta nyt!

CyberConnect (CYBER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CyberConnect (CYBER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 112.61M $ 112.61M $ 112.61M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 51.08M $ 51.08M $ 51.08M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 220.46M $ 220.46M $ 220.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 17.871 $ 17.871 $ 17.871 Kaikkien aikojen alin: $ 0.8991445675485243 $ 0.8991445675485243 $ 0.8991445675485243 Nykyinen hinta: $ 2.2046 $ 2.2046 $ 2.2046 Lue lisää CyberConnect (CYBER) -rahakkeen hinnasta

CyberConnect (CYBER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CyberConnect (CYBER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CYBER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CYBER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CYBER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CYBER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

