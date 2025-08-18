Lisätietoja CTK-rahakkeesta

CertiK – hinta (CTK)

1CTK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3144
$0.3144
-0.44%1D
USD
Reaaliaikainen CertiK (CTK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:54:26 (UTC+8)

CertiK (CTK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.3123
$ 0.3123
24 h:n matalin
$ 0.3289
$ 0.3289
24 h:n korkein

$ 0.3123
$ 0.3123

$ 0.3289
$ 0.3289

$ 3.97401699
$ 3.97401699

$ 0
$ 0

-1.26%

-0.44%

-7.80%

-7.80%

CertiK (CTK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3145. Viimeisen 24 tunnin aikana CTK on vaihdellut alimmillaan $ 0.3123 ja korkeimmillaan $ 0.3289 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CTK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.97401699, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CTK on muuttunut -1.26% viimeisen tunnin aikana, -0.44% 24 tunnin aikana ja -7.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CertiK (CTK) -rahakkeen markkinatiedot

No.587

$ 46.98M
$ 46.98M

$ 746.65K
$ 746.65K

$ 46.99M
$ 46.99M

149.38M
149.38M

149,397,312
149,397,312

BSC

CertiK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 46.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 746.65K. CTK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 149.38M ja sen kokonaistarjonta on 149397312. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 46.99M.

CertiK (CTK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän CertiK-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001389-0.44%
30 päivää$ -0.1255-28.53%
60 päivää$ +0.0989+45.87%
90 päivää$ -0.0528-14.38%
CertiK-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CTK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001389 (-0.44%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

CertiK 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1255 (-28.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

CertiK-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CTK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0989 (+45.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

CertiK-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0528 (-14.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle CertiK (CTK)?

Tarkista CertiK-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on CertiK (CTK)

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

CertiK on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja CertiK-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CTK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue CertiK-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään CertiK-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

CertiK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CertiK (CTK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CertiK (CTK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CertiK-rahakkeelle.

Tarkista CertiK-rahakkeen hintaennuste nyt!

CertiK (CTK) -rahakkeen tokenomiikka

CertiK (CTK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CTK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

CertiK (CTK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa CertiK:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa CertiK MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CTK paikallisiin valuuttoihin

1 CertiK(CTK) - VND
8,276.0675
1 CertiK(CTK) - AUD
A$0.487475
1 CertiK(CTK) - GBP
0.23273
1 CertiK(CTK) - EUR
0.27047
1 CertiK(CTK) - USD
$0.3145
1 CertiK(CTK) - MYR
RM1.32719
1 CertiK(CTK) - TRY
12.872485
1 CertiK(CTK) - JPY
¥46.546
1 CertiK(CTK) - ARS
ARS$413.27187
1 CertiK(CTK) - RUB
25.339265
1 CertiK(CTK) - INR
27.44956
1 CertiK(CTK) - IDR
Rp5,155.73688
1 CertiK(CTK) - KRW
440.47612
1 CertiK(CTK) - PHP
17.979965
1 CertiK(CTK) - EGP
￡E.15.24696
1 CertiK(CTK) - BRL
R$1.72346
1 CertiK(CTK) - CAD
C$0.437155
1 CertiK(CTK) - BDT
38.24949
1 CertiK(CTK) - NGN
483.100305
1 CertiK(CTK) - COP
$1,268.142625
1 CertiK(CTK) - ZAR
R.5.576085
1 CertiK(CTK) - UAH
12.95111
1 CertiK(CTK) - VES
Bs43.0865
1 CertiK(CTK) - CLP
$305.065
1 CertiK(CTK) - PKR
Rs88.66384
1 CertiK(CTK) - KZT
168.99343
1 CertiK(CTK) - THB
฿10.27157
1 CertiK(CTK) - TWD
NT$9.59225
1 CertiK(CTK) - AED
د.إ1.154215
1 CertiK(CTK) - CHF
Fr0.2516
1 CertiK(CTK) - HKD
HK$2.456245
1 CertiK(CTK) - AMD
֏120.35915
1 CertiK(CTK) - MAD
.د.م2.833645
1 CertiK(CTK) - MXN
$5.90002
1 CertiK(CTK) - SAR
ريال1.179375
1 CertiK(CTK) - PLN
1.15107
1 CertiK(CTK) - RON
лв1.368075
1 CertiK(CTK) - SEK
kr3.02549
1 CertiK(CTK) - BGN
лв0.52836
1 CertiK(CTK) - HUF
Ft107.411185
1 CertiK(CTK) - CZK
6.657965
1 CertiK(CTK) - KWD
د.ك0.0959225
1 CertiK(CTK) - ILS
1.072445
1 CertiK(CTK) - AOA
Kz288.267555
1 CertiK(CTK) - BHD
.د.ب0.1185665
1 CertiK(CTK) - BMD
$0.3145
1 CertiK(CTK) - DKK
kr2.022235
1 CertiK(CTK) - HNL
L8.268205
1 CertiK(CTK) - MUR
14.382085
1 CertiK(CTK) - NAD
$5.557215
1 CertiK(CTK) - NOK
kr3.20161
1 CertiK(CTK) - NZD
$0.537795
1 CertiK(CTK) - PAB
B/.0.3145
1 CertiK(CTK) - PGK
K1.30203
1 CertiK(CTK) - QAR
ر.ق1.14478
1 CertiK(CTK) - RSD
дин.31.73934

CertiK-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton CertiK toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen CertiK-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CertiK”

Paljonko CertiK (CTK) on arvoltaan tänään?
CTK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3145 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CTK-USD-parin nykyinen hinta?
CTK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3145. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CertiK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CTK markkina-arvo on $ 46.98M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CTK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CTK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 149.38M USD.
Mikä oli CTK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CTK saavutti ATH-hinnaksi 3.97401699 USD.
Mikä oli CTK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CTK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CTK-rahakkeen treidausvolyymi?
CTK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 746.65K USD.
Nouseeko CTK tänä vuonna korkeammalle?
CTK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CTK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
CertiK (CTK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CTK-USD-laskin

Summa

CTK
CTK
USD
USD

1 CTK = 0.3145 USD

Treidaa CTK-rahaketta

CTKUSDT
$0.3144
$0.3144
-0.38%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu