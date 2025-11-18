Cisco Systems (CSCOON) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Cisco Systems (CSCOON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:30:57 (UTC+8)
USD

Cisco Systems (CSCOON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Cisco Systems (CSCOON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.94M
Kokonaistarjonta:
$ 24.79K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 24.79K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.94M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 80.4
Kaikkien aikojen alin:
$ 66.14352617950215
Nykyinen hinta:
$ 78.28
Cisco Systems (CSCOON) -rahakkeen tiedot

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Virallinen verkkosivusto:
https://app.ondo.finance/assets/cscoon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x980a1001ee94e54142b231f44C7CA7c9DF71FBe1

Cisco Systems (CSCOON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Cisco Systems (CSCOON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CSCOON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CSCOON-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CSCOON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CSCOON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CSCOON-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Cisco Systems (CSCOON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CSCOON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Cisco Systems (CSCOON) -rahakkeen hintahistoria

CSCOON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CSCOON-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CSCOON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CSCOON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

