CRETA-rahakkeen reaaliaikainen hinta tänään on 0.003282 USD. Seuraa reaaliaikaisia CRETA-USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljon muuta. Tutustu nyt CRETA-rahakkeen hintakehitykseen helposti MEXCissä.CRETA-rahakkeen reaaliaikainen hinta tänään on 0.003282 USD. Seuraa reaaliaikaisia CRETA-USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljon muuta. Tutustu nyt CRETA-rahakkeen hintakehitykseen helposti MEXCissä.

Lisätietoja CRETA-rahakkeesta

CRETA-rahakkeen hintatiedot

CRETA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRETA-rahakkeen tokenomiikka

CRETA-rahakkeen hintaennuste

CRETA-rahakkeen historia

CRETA-osto-opas

CRETA/fiat-valuuttamuunnin

CRETA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CRETA-logo

CRETA – hinta (CRETA)

1CRETA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.003279
$0.003279$0.003279
+2.78%1D
USD
Reaaliaikainen CRETA (CRETA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-10-17 17:20:43 (UTC+8)

CRETA (CRETA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003114
$ 0.003114$ 0.003114
24 h:n matalin
$ 0.003301
$ 0.003301$ 0.003301
24 h:n korkein

$ 0.003114
$ 0.003114$ 0.003114

$ 0.003301
$ 0.003301$ 0.003301

$ 2.382079672694401
$ 2.382079672694401$ 2.382079672694401

$ 0.002823386193634558
$ 0.002823386193634558$ 0.002823386193634558

+0.48%

+2.78%

-6.07%

-6.07%

CRETA (CRETA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003282. Viimeisen 24 tunnin aikana CRETA on vaihdellut alimmillaan $ 0.003114 ja korkeimmillaan $ 0.003301 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRETA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.382079672694401, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002823386193634558.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRETA on muuttunut +0.48% viimeisen tunnin aikana, +2.78% 24 tunnin aikana ja -6.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CRETA (CRETA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1475

$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M

$ 57.62K
$ 57.62K$ 57.62K

$ 32.82M
$ 32.82M$ 32.82M

1.47B
1.47B 1.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

14.66%

MATIC

CRETA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.62K. CRETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.47B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.82M.

CRETA (CRETA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän CRETA-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00008869+2.78%
30 päivää$ -0.000141-4.12%
60 päivää$ -0.000742-18.44%
90 päivää$ -0.002003-37.90%
CRETA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CRETA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00008869 (+2.78%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

CRETA 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000141 (-4.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

CRETA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CRETA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000742 (-18.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

CRETA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002003 (-37.90%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle CRETA (CRETA)?

Tarkista CRETA-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on CRETA (CRETA)

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja CRETA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CRETA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue CRETA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään CRETA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

CRETA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CRETA (CRETA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CRETA (CRETA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CRETA-rahakkeelle.

Tarkista CRETA-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRETA (CRETA) -rahakkeen tokenomiikka

CRETA (CRETA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRETA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

CRETA (CRETA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa CRETA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa CRETA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CRETA paikallisiin valuuttoihin

1 CRETA(CRETA) - VND
86.36583
1 CRETA(CRETA) - AUD
A$0.00505428
1 CRETA(CRETA) - GBP
0.00242868
1 CRETA(CRETA) - EUR
0.0027897
1 CRETA(CRETA) - USD
$0.003282
1 CRETA(CRETA) - MYR
RM0.01385004
1 CRETA(CRETA) - TRY
0.13764708
1 CRETA(CRETA) - JPY
¥0.489018
1 CRETA(CRETA) - ARS
ARS$4.61600172
1 CRETA(CRETA) - RUB
0.26410254
1 CRETA(CRETA) - INR
0.2886519
1 CRETA(CRETA) - IDR
Rp54.69997812
1 CRETA(CRETA) - PHP
0.1910124
1 CRETA(CRETA) - EGP
￡E.0.15619038
1 CRETA(CRETA) - BRL
R$0.01785408
1 CRETA(CRETA) - CAD
C$0.0045948
1 CRETA(CRETA) - BDT
0.3979425
1 CRETA(CRETA) - NGN
4.80524184
1 CRETA(CRETA) - COP
$12.72090072
1 CRETA(CRETA) - ZAR
R.0.0572709
1 CRETA(CRETA) - UAH
0.1360389
1 CRETA(CRETA) - TZS
T.Sh.8.04411636
1 CRETA(CRETA) - VES
Bs0.659682
1 CRETA(CRETA) - CLP
$3.13431
1 CRETA(CRETA) - PKR
Rs0.92499888
1 CRETA(CRETA) - KZT
1.76354988
1 CRETA(CRETA) - THB
฿0.10712448
1 CRETA(CRETA) - TWD
NT$0.10072458
1 CRETA(CRETA) - AED
د.إ0.01204494
1 CRETA(CRETA) - CHF
Fr0.00255996
1 CRETA(CRETA) - HKD
HK$0.02546832
1 CRETA(CRETA) - AMD
֏1.2502779
1 CRETA(CRETA) - MAD
.د.م0.03009594
1 CRETA(CRETA) - MXN
$0.06081546
1 CRETA(CRETA) - SAR
ريال0.0123075
1 CRETA(CRETA) - ETB
Br0.48304476
1 CRETA(CRETA) - KES
KSh0.42282006
1 CRETA(CRETA) - JOD
د.أ0.002326938
1 CRETA(CRETA) - PLN
0.01191366
1 CRETA(CRETA) - RON
лв0.0142767
1 CRETA(CRETA) - SEK
kr0.03104772
1 CRETA(CRETA) - BGN
лв0.00544812
1 CRETA(CRETA) - HUF
Ft1.096188
1 CRETA(CRETA) - CZK
0.06823278
1 CRETA(CRETA) - KWD
د.ك0.00100101
1 CRETA(CRETA) - ILS
0.01089624
1 CRETA(CRETA) - BOB
Bs0.02254734
1 CRETA(CRETA) - AZN
0.0055794
1 CRETA(CRETA) - TJS
SM0.0300303
1 CRETA(CRETA) - GEL
0.0088614
1 CRETA(CRETA) - AOA
Kz2.99177274
1 CRETA(CRETA) - BHD
.د.ب0.001234032
1 CRETA(CRETA) - BMD
$0.003282
1 CRETA(CRETA) - DKK
kr0.02093916
1 CRETA(CRETA) - HNL
L0.08579148
1 CRETA(CRETA) - MUR
0.14778846
1 CRETA(CRETA) - NAD
$0.05654886
1 CRETA(CRETA) - NOK
kr0.0331482
1 CRETA(CRETA) - NZD
$0.00571068
1 CRETA(CRETA) - PAB
B/.0.003282
1 CRETA(CRETA) - PGK
K0.01371876
1 CRETA(CRETA) - QAR
ر.ق0.01188084
1 CRETA(CRETA) - RSD
дин.0.32872512
1 CRETA(CRETA) - UZS
soʻm40.02438384
1 CRETA(CRETA) - ALL
L0.27122448
1 CRETA(CRETA) - ANG
ƒ0.00587478
1 CRETA(CRETA) - AWG
ƒ0.00587478
1 CRETA(CRETA) - BBD
$0.006564
1 CRETA(CRETA) - BAM
KM0.00548094
1 CRETA(CRETA) - BIF
Fr9.678618
1 CRETA(CRETA) - BND
$0.00423378
1 CRETA(CRETA) - BSD
$0.003282
1 CRETA(CRETA) - JMD
$0.52512
1 CRETA(CRETA) - KHR
13.128
1 CRETA(CRETA) - KMF
Fr1.388286
1 CRETA(CRETA) - LAK
71.34782466
1 CRETA(CRETA) - LKR
රු0.9900153
1 CRETA(CRETA) - MDL
L0.05533452
1 CRETA(CRETA) - MGA
Ar14.85065616
1 CRETA(CRETA) - MOP
P0.02615754
1 CRETA(CRETA) - MVR
0.0502146
1 CRETA(CRETA) - MWK
MK5.66837502
1 CRETA(CRETA) - MZN
MT0.2097198
1 CRETA(CRETA) - NPR
रु0.46158048
1 CRETA(CRETA) - PYG
23.111844
1 CRETA(CRETA) - RWF
Fr4.74249
1 CRETA(CRETA) - SBD
$0.02701086
1 CRETA(CRETA) - SCR
0.04519314
1 CRETA(CRETA) - SRD
$0.12878568
1 CRETA(CRETA) - SVC
$0.02858622
1 CRETA(CRETA) - SZL
L0.05651604
1 CRETA(CRETA) - TMT
m0.011487
1 CRETA(CRETA) - TND
د.ت0.009596568
1 CRETA(CRETA) - TTD
$0.0221535
1 CRETA(CRETA) - UGX
Sh11.316336
1 CRETA(CRETA) - XAF
Fr1.83792
1 CRETA(CRETA) - XCD
$0.0088614
1 CRETA(CRETA) - XOF
Fr1.83792
1 CRETA(CRETA) - XPF
Fr0.334764
1 CRETA(CRETA) - BWP
P0.04361778
1 CRETA(CRETA) - BZD
$0.006564
1 CRETA(CRETA) - CVE
$0.3106413
1 CRETA(CRETA) - DJF
Fr0.580914
1 CRETA(CRETA) - DOP
$0.20670036
1 CRETA(CRETA) - DZD
د.ج0.42666
1 CRETA(CRETA) - FJD
$0.00745014
1 CRETA(CRETA) - GNF
Fr28.29084
1 CRETA(CRETA) - GTQ
Q0.02500884
1 CRETA(CRETA) - GYD
$0.68357496
1 CRETA(CRETA) - ISK
kr0.397122

CRETA-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton CRETA toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen CRETA-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CRETA”

Paljonko CRETA (CRETA) on arvoltaan tänään?
CRETA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003282 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRETA-USD-parin nykyinen hinta?
CRETA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003282. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CRETA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRETA markkina-arvo on $ 4.81M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.47B USD.
Mikä oli CRETA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRETA saavutti ATH-hinnaksi 2.382079672694401 USD.
Mikä oli CRETA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRETA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002823386193634558 USD.
Mikä on CRETA-rahakkeen treidausvolyymi?
CRETA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.62K USD.
Nouseeko CRETA tänä vuonna korkeammalle?
CRETA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRETA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-10-17 17:20:43 (UTC+8)

CRETA (CRETA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
10-16 21:36:00Alan päivitykset
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
10-16 15:41:06Alan päivitykset
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low
10-15 12:29:00Alan päivitykset
$697 million liquidated across the market in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-15 05:12:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
Powell: Current economic growth may be better than expected, a rate cut in September is reasonable
10-14 20:24:00Alan päivitykset
Altcoins Fall Across the Board, SKYAI Drops Over 40% in 24h
10-14 19:19:00Alan päivitykset
Liquidations across the market rise to $624 million in the past 24 hours, over 210,000 traders liquidated

Kuumia uutisia

Miksi niin monet ihmiset edelleen häviävät rahaa nousumarkkinassa?

October 6, 2025

Bitcoinin Layer 2 -verkkojen nousu: Teknologian ymmärtäminen, joka muokkaa Bitcoinin tulevaisuutta vuonna 2025

October 6, 2025

Altcoinien aika 2025: Kun TOTAL3 saavuttaa uusia huippuja mutta salkkusi ei liiku

October 5, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CRETA-USD-laskin

Summa

CRETA
CRETA
USD
USD

1 CRETA = 0.003282 USD

Treidaa CRETA-rahaketta

CRETA/USDT
$0.003279
$0.003279$0.003279
+2.78%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu