Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA-rahakkeen hintaennuste (USD)

CRETA (CRETA) -rahakkeen tokenomiikka

CRETA (CRETA) -ostamisen perusteet

CRETA paikallisiin valuuttoihin

CRETA-resurssi

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CRETA” Paljonko CRETA (CRETA) on arvoltaan tänään? CRETA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003282 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on CRETA-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.003282 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo CRETA -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on CRETA-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen CRETA markkina-arvo on $ 4.81M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on CRETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? CRETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.47B USD . Mikä oli CRETA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? CRETA saavutti ATH-hinnaksi 2.382079672694401 USD . Mikä oli CRETA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? CRETA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002823386193634558 USD . Mikä on CRETA-rahakkeen treidausvolyymi? CRETA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.62K USD . Nouseeko CRETA tänä vuonna korkeammalle? CRETA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRETA-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

CRETA (CRETA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

