Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi CRETA-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.003257 $0.003257 $0.003257 +2.10% USD Todellinen Ennuste CRETA-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) CRETA (CRETA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella CRETA saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003257 vuonna 2025. CRETA (CRETA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella CRETA saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003419 vuonna 2026. CRETA (CRETA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan CRETA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.003590 10.25% kasvuvauhdilla. CRETA (CRETA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan CRETA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.003770 15.76% kasvuvauhdilla. CRETA (CRETA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CRETA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.003958 ja kasvuvauhti 21.55%. CRETA (CRETA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CRETA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.004156 ja kasvuvauhti 27.63%. CRETA (CRETA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 CRETA-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.006771. CRETA (CRETA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 CRETA-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.011029. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.003257 0.00%

2026 $ 0.003419 5.00%

2027 $ 0.003590 10.25%

2028 $ 0.003770 15.76%

2029 $ 0.003958 21.55%

2030 $ 0.004156 27.63%

2031 $ 0.004364 34.01%

2032 $ 0.004582 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.004812 47.75%

2034 $ 0.005052 55.13%

2035 $ 0.005305 62.89%

2036 $ 0.005570 71.03%

2037 $ 0.005849 79.59%

2038 $ 0.006141 88.56%

2039 $ 0.006448 97.99%

2040 $ 0.006771 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin CRETA-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu October 17, 2025(Tänään) $ 0.003257 0.00%

October 18, 2025(Huomenna) $ 0.003257 0.01%

October 24, 2025(Tällä viikolla) $ 0.003260 0.10%

November 16, 2025(30 päivää) $ 0.003270 0.41% CRETA (CRETA) -hintaennuste tänään CRETA-rahakkeiden ennustettu hinta October 17, 2025(Tänään) on $0.003257 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. CRETA (CRETA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste October 18, 2025(Huomenna) CRETA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.003257 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. CRETA (CRETA) -hintaennuste tälle viikolle October 24, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste CRETA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.003260 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. CRETA (CRETA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin CRETA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.003270 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

CRETA-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.003257$ 0.003257 $ 0.003257 Hintamuutos (24 h) +2.10% Markkina-arvo $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M Kierrossa oleva tarjonta 1.47B 1.47B 1.47B Volyymi (24 h) $ 57.97K$ 57.97K $ 57.97K Volyymi (24 h) -- CRETA-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.003257. Sen 24 tunnin muutos on +2.10%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 57.97K. Lisäksi CRETA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.47B ja sen markkina-arvo on $ 4.78M. Näytä CRETA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen CRETA-hinta Viimeisimpien CRETA-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan CRETA-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.003263USD. CRETA-rahakkeiden (CRETA) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 CRETA , jolloin sen markkina-arvo on $4.78M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.02% $ 0.000072 $ 0.003301 $ 0.003114

7 päivää -0.06% $ -0.000228 $ 0.003543 $ 0.002936

30 päivää -0.04% $ -0.000158 $ 0.004678 $ 0.002868 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana CRETA-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000072 , mikä kuvastaa 0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana CRETA-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.003543 ja alimmillaan $0.002936 . Sen hinta on muuttunut -0.06% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee CRETA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana CRETA-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.04% , joka heijastaa noin $-0.000158 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että CRETA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista CRETA-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko CRETA-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka CRETA (CRETA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? CRETA-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia CRETA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa CRETA-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee CRETA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa CRETA-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee CRETA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi CRETA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä CRETA-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi CRETA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

CRETA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako CRETA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan CRETA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on CRETA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? CRETA (CRETA) -hintaennustetyökalun mukaan CRETA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi CRETA maksaa vuonna 2026? 1 CRETA (CRETA) -rahakkeen hinta tänään on $0.003257 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CRETA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta CRETA-rahakkeille vuonna 2027? CRETA (CRETA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CRETA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on CRETA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan CRETA (CRETA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on CRETA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan CRETA (CRETA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi CRETA maksaa vuonna 2030? 1 CRETA (CRETA) -rahakkeen hinta tänään on $0.003257 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CRETA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on CRETA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? CRETA (CRETA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CRETA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.