CREPE (CREPE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CREPE (CREPE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CREPE (CREPE) -rahakkeen tiedot 'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income. Virallinen verkkosivusto: https://crepe.fund/ Valkoinen paperi: https://bit.ly/3Q5QZSU Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5516d551af482b4eef4b909138d5e48e05a7f50a Osta CREPE-rahaketta nyt!

CREPE (CREPE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CREPE (CREPE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 Nykyinen hinta: $ 0.0002217 $ 0.0002217 $ 0.0002217 Lue lisää CREPE (CREPE) -rahakkeen hinnasta

CREPE (CREPE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CREPE (CREPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CREPE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CREPE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CREPE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CREPE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CREPE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CREPE (CREPE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CREPE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CREPE-rahakkeita MEXCistä nyt!

CREPE (CREPE) -rahakkeen hintahistoria CREPE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CREPE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CREPE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CREPE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CREPE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CREPE-rahakkeen hintaennuste nyt!

