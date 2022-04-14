COCORO (COCORO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu COCORO (COCORO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

COCORO (COCORO) -rahakkeen tiedot COCORO is a meme coin. Virallinen verkkosivusto: https://www.officialcocoro.com Block Explorer: https://basescan.org/0x937a1cfaf0a3d9f5dc4d0927f72ee5e3e5f82a00 Osta COCORO-rahaketta nyt!

COCORO (COCORO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu COCORO (COCORO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Kokonaistarjonta: $ 797.49M $ 797.49M $ 797.49M Kierrossa oleva tarjonta: $ 797.25M $ 797.25M $ 797.25M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.11787 $ 0.11787 $ 0.11787 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00404362977335907 $ 0.00404362977335907 $ 0.00404362977335907 Nykyinen hinta: $ 0.00573 $ 0.00573 $ 0.00573 Lue lisää COCORO (COCORO) -rahakkeen hinnasta

COCORO (COCORO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset COCORO (COCORO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COCORO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COCORO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COCORO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COCORO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COCORO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään COCORO (COCORO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COCORO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan COCORO-rahakkeita MEXCistä nyt!

COCORO (COCORO) -rahakkeen hintahistoria COCORO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu COCORO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

COCORO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne COCORO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COCORO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso COCORO-rahakkeen hintaennuste nyt!

