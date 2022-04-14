COCA (COCA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu COCA (COCA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

COCA (COCA) -rahakkeen tiedot COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally. Virallinen verkkosivusto: https://www.coca.xyz Valkoinen paperi: http://docs.coca.xyz Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x7B12598E3616261df1C05EC28De0d2fB10c1F206 Osta COCA-rahaketta nyt!

COCA (COCA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu COCA (COCA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 582.15M $ 582.15M $ 582.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.58911 $ 0.58911 $ 0.58911 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09754142261770773 $ 0.09754142261770773 $ 0.09754142261770773 Nykyinen hinta: $ 0.58215 $ 0.58215 $ 0.58215 Lue lisää COCA (COCA) -rahakkeen hinnasta

COCA (COCA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset COCA (COCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COCA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COCA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COCA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COCA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COCA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään COCA (COCA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COCA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan COCA-rahakkeita MEXCistä nyt!

COCA (COCA) -rahakkeen hintahistoria COCA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu COCA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

COCA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne COCA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COCA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso COCA-rahakkeen hintaennuste nyt!

