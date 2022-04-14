Solchat (CHAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Solchat (CHAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Solchat (CHAT) -rahakkeen tiedot Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security. Virallinen verkkosivusto: https://www.solchat.io/ Valkoinen paperi: http://docs.solchat.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/947tEoG318GUmyjVYhraNRvWpMX7fpBTDQFBoJvSkSG3 Osta CHAT-rahaketta nyt!

Solchat (CHAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Solchat (CHAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Kokonaistarjonta: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 Nykyinen hinta: $ 0.3408 $ 0.3408 $ 0.3408 Lue lisää Solchat (CHAT) -rahakkeen hinnasta

Solchat (CHAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Solchat (CHAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Solchat (CHAT) -rahakkeen hintahistoria CHAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CHAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CHAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CHAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

