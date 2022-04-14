ChangeX (CHANGE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ChangeX (CHANGE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ChangeX (CHANGE) -rahakkeen tiedot ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account. Virallinen verkkosivusto: https://changex.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7051faED0775f664a0286Af4F75ef5ed74e02754 Osta CHANGE-rahaketta nyt!

ChangeX (CHANGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ChangeX (CHANGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 399.83M $ 399.83M $ 399.83M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 992.42K $ 992.42K $ 992.42K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.132996 $ 0.132996 $ 0.132996 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002021459160009139 $ 0.002021459160009139 $ 0.002021459160009139 Nykyinen hinta: $ 0.0023351 $ 0.0023351 $ 0.0023351 Lue lisää ChangeX (CHANGE) -rahakkeen hinnasta

ChangeX (CHANGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ChangeX (CHANGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHANGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHANGE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHANGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHANGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CHANGE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ChangeX (CHANGE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CHANGE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CHANGE-rahakkeita MEXCistä nyt!

ChangeX (CHANGE) -rahakkeen hintahistoria CHANGE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHANGE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CHANGE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CHANGE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHANGE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CHANGE-rahakkeen hintaennuste nyt!

