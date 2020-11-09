CONFLUX (CFX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CONFLUX (CFX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CONFLUX (CFX) -rahakkeen tiedot Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce. Virallinen verkkosivusto: https://confluxnetwork.org/ Valkoinen paperi: https://confluxnetwork.org/files/Conflux_Economic_Paper_20201230.pdf Block Explorer: https://www.confluxscan.io/ Osta CFX-rahaketta nyt!

CONFLUX (CFX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CONFLUX (CFX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 963.56M $ 963.56M $ 963.56M Kokonaistarjonta: $ 5.13B $ 5.13B $ 5.13B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.13B $ 5.13B $ 5.13B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 963.56M $ 963.56M $ 963.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.71499 $ 1.71499 $ 1.71499 Kaikkien aikojen alin: $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 Nykyinen hinta: $ 0.18787 $ 0.18787 $ 0.18787 Lue lisää CONFLUX (CFX) -rahakkeen hinnasta

CONFLUX (CFX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CONFLUX (CFX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CFX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CFX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CFX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CFX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CFX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CONFLUX (CFX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CFX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CFX-rahakkeita MEXCistä nyt!

CONFLUX (CFX) -rahakkeen hintahistoria CFX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CFX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CFX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CFX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CFX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CFX-rahakkeen hintaennuste nyt!

