Catecoin (CATE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Catecoin (CATE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Catecoin (CATE) -rahakkeen tiedot Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have. Virallinen verkkosivusto: https://catecoin.club/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xe4fae3faa8300810c835970b9187c268f55d998f Osta CATE-rahaketta nyt!

Catecoin (CATE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Catecoin (CATE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 17.75M $ 17.75M $ 17.75M Kokonaistarjonta: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 57.27T $ 57.27T $ 57.27T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.60M $ 18.60M $ 18.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.00000031 $ 0.00000031 $ 0.00000031 Lue lisää Catecoin (CATE) -rahakkeen hinnasta

Catecoin (CATE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Catecoin (CATE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CATE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CATE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CATE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CATE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CATE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Catecoin (CATE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CATE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CATE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Catecoin (CATE) -rahakkeen hintahistoria CATE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CATE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CATE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CATE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CATE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CATE-rahakkeen hintaennuste nyt!

