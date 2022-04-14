ZANO (ZANO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ZANO (ZANO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ZANO (ZANO) -rahakkeen tiedot Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps). Virallinen verkkosivusto: https://zano.org/ Valkoinen paperi: https://zano.org/downloads/zano_wp.pdf Block Explorer: https://explorer.zano.org/ Osta ZANO-rahaketta nyt!

ZANO (ZANO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ZANO (ZANO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 200.46M $ 200.46M $ 200.46M Kokonaistarjonta: $ 14.32M $ 14.32M $ 14.32M Kierrossa oleva tarjonta: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 213.67M $ 213.67M $ 213.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 18.254 $ 18.254 $ 18.254 Kaikkien aikojen alin: $ 0.19191742 $ 0.19191742 $ 0.19191742 Nykyinen hinta: $ 14.924 $ 14.924 $ 14.924 Lue lisää ZANO (ZANO) -rahakkeen hinnasta

ZANO (ZANO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ZANO (ZANO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZANO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZANO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZANO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZANO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZANO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ZANO (ZANO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZANO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZANO-rahakkeita MEXCistä nyt!

ZANO (ZANO) -rahakkeen hintahistoria ZANO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZANO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZANO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZANO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZANO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZANO-rahakkeen hintaennuste nyt!

