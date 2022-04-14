Capverse (CAP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Capverse (CAP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Capverse (CAP) -rahakkeen tiedot Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background. Virallinen verkkosivusto: https://capverse.game/ Valkoinen paperi: https://capverse.gitbook.io/capverse-game Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5cc81ea325e9ff9d496f4997750b8f6667f1c63c Osta CAP-rahaketta nyt!

Capverse (CAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Capverse (CAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.14M $ 13.14M $ 13.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.85296 $ 0.85296 $ 0.85296 Kaikkien aikojen alin: $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 Nykyinen hinta: $ 0.06572 $ 0.06572 $ 0.06572 Lue lisää Capverse (CAP) -rahakkeen hinnasta

Capverse (CAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Capverse (CAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CAP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CAP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Capverse (CAP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CAP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CAP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Capverse (CAP) -rahakkeen hintahistoria CAP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CAP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CAP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CAP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CAP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CAP-rahakkeen hintaennuste nyt!

