Bitrise (BRISE) -rahakkeen tiedot Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce. Virallinen verkkosivusto: https://bitgert.com/ Valkoinen paperi: https://bitgert.com/wp-content/uploads/2021/12/Bitgert_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/ErSZNwsamWjR9Hj2o18GLwVyTkooyGbdptjMjuv72X8A Osta BRISE-rahaketta nyt!

Bitrise (BRISE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bitrise (BRISE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 20.85M $ 20.85M $ 20.85M Kokonaistarjonta: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 395.69T $ 395.69T $ 395.69T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 52.70M $ 52.70M $ 52.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000232 $ 0.00000232 $ 0.00000232 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0000000527 $ 0.0000000527 $ 0.0000000527 Lue lisää Bitrise (BRISE) -rahakkeen hinnasta

Bitrise (BRISE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bitrise (BRISE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BRISE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BRISE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BRISE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BRISE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Oletko kiinnostunut lisäämään Bitrise (BRISE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BRISE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta.

Bitrise (BRISE) -rahakkeen hintahistoria BRISE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BRISE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BRISE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BRISE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BRISE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BRISE-rahakkeen hintaennuste nyt!

