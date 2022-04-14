CreatorBid (BID) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CreatorBid (BID) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CreatorBid (BID) -rahakkeen tiedot Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership. Virallinen verkkosivusto: https://creator.bid/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B Osta BID-rahaketta nyt!

CreatorBid (BID) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CreatorBid (BID) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 25.61M $ 25.61M $ 25.61M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 268.88M $ 268.88M $ 268.88M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 95.25M $ 95.25M $ 95.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2739 $ 0.2739 $ 0.2739 Kaikkien aikojen alin: $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 Nykyinen hinta: $ 0.09525 $ 0.09525 $ 0.09525 Lue lisää CreatorBid (BID) -rahakkeen hinnasta

CreatorBid (BID) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CreatorBid (BID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BID-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BID-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BID-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BID-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BID-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CreatorBid (BID) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BID-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BID-rahakkeita MEXCistä nyt!

CreatorBid (BID) -rahakkeen hintahistoria BID -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BID-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BID-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BID-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BID-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BID-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!