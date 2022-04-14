BugsCoin (BGSC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BugsCoin (BGSC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BugsCoin (BGSC) -rahakkeen tiedot BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. Virallinen verkkosivusto: https://www.bugscoin.com Valkoinen paperi: https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xa4b68d48d7bc6f04420e8077e6f74bdef809dea3 Osta BGSC-rahaketta nyt!

BugsCoin (BGSC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BugsCoin (BGSC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 70.77M $ 70.77M $ 70.77M Kokonaistarjonta: $ 29.44B $ 29.44B $ 29.44B Kierrossa oleva tarjonta: $ 11.56B $ 11.56B $ 11.56B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 612.00M $ 612.00M $ 612.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.380002 $ 0.380002 $ 0.380002 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 Nykyinen hinta: $ 0.00612 $ 0.00612 $ 0.00612 Lue lisää BugsCoin (BGSC) -rahakkeen hinnasta

BugsCoin (BGSC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BugsCoin (BGSC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BGSC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BGSC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BGSC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BGSC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BGSC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BugsCoin (BGSC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BGSC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BGSC-rahakkeita MEXCistä nyt!

BugsCoin (BGSC) -rahakkeen hintahistoria BGSC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BGSC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BGSC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BGSC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BGSC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BGSC-rahakkeen hintaennuste nyt!

