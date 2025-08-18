Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.017175
$ 0.017175
24 h:n matalin
$ 0.019635
$ 0.019635
24 h:n korkein
$ 0.017175
$ 0.017175
$ 0.019635
$ 0.019635
$ 1.7131523790128653
$ 1.7131523790128653
$ 0.008904049261934482
$ 0.008904049261934482
-0.88%
+2.69%
+2.32%
+2.32%
Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.017994. Viimeisen 24 tunnin aikana BFT on vaihdellut alimmillaan $ 0.017175 ja korkeimmillaan $ 0.019635 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.7131523790128653, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008904049261934482.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BFT on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, +2.69% 24 tunnin aikana ja +2.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen markkinatiedot
No.2245
$ 517.73K
$ 517.73K
$ 54.46K
$ 54.46K
$ 1.80M
$ 1.80M
28.77M
28.77M
100,000,000
100,000,000
28,772,500
28,772,500
28.77%
BITCI
Brazil National Fan-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 517.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.46K. BFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.77M ja sen kokonaistarjonta on 28772500. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.80M.
Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Brazil National Fan-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00047133
+2.69%
30 päivää
$ +0.003054
+20.44%
60 päivää
$ +0.010231
+131.79%
90 päivää
$ +0.011804
+190.69%
Brazil National Fan-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00047133 (+2.69%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Brazil National Fan 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.003054 (+20.44%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Brazil National Fan-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.010231 (+131.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Brazil National Fan-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.011804 (+190.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Brazil National Fan (BFT)?
The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.
Brazil National Fan-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Brazil National Fan (BFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Brazil National Fan (BFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Brazil National Fan-rahakkeelle.
Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Brazil National Fan (BFT) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.