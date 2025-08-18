Lisätietoja BFT-rahakkeesta

BFT-rahakkeen hintatiedot

BFT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BFT-rahakkeen tokenomiikka

BFT-rahakkeen hintaennuste

BFT-rahakkeen historia

BFT-osto-opas

BFT/fiat-valuuttamuunnin

BFT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Brazil National Fan-logo

Brazil National Fan – hinta (BFT)

1BFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.017993
$0.017993$0.017993
+2.69%1D
USD
Reaaliaikainen Brazil National Fan (BFT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:48:00 (UTC+8)

Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.017175
$ 0.017175$ 0.017175
24 h:n matalin
$ 0.019635
$ 0.019635$ 0.019635
24 h:n korkein

$ 0.017175
$ 0.017175$ 0.017175

$ 0.019635
$ 0.019635$ 0.019635

$ 1.7131523790128653
$ 1.7131523790128653$ 1.7131523790128653

$ 0.008904049261934482
$ 0.008904049261934482$ 0.008904049261934482

-0.88%

+2.69%

+2.32%

+2.32%

Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.017994. Viimeisen 24 tunnin aikana BFT on vaihdellut alimmillaan $ 0.017175 ja korkeimmillaan $ 0.019635 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.7131523790128653, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008904049261934482.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BFT on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, +2.69% 24 tunnin aikana ja +2.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen markkinatiedot

No.2245

$ 517.73K
$ 517.73K$ 517.73K

$ 54.46K
$ 54.46K$ 54.46K

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

28.77M
28.77M 28.77M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

28,772,500
28,772,500 28,772,500

28.77%

BITCI

Brazil National Fan-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 517.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.46K. BFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.77M ja sen kokonaistarjonta on 28772500. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.80M.

Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Brazil National Fan-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00047133+2.69%
30 päivää$ +0.003054+20.44%
60 päivää$ +0.010231+131.79%
90 päivää$ +0.011804+190.69%
Brazil National Fan-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00047133 (+2.69%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Brazil National Fan 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.003054 (+20.44%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Brazil National Fan-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.010231 (+131.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Brazil National Fan-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.011804 (+190.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Brazil National Fan (BFT)?

Tarkista Brazil National Fan-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Brazil National Fan (BFT)

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Brazil National Fan on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Brazil National Fan-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BFT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Brazil National Fan-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Brazil National Fan-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Brazil National Fan-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Brazil National Fan (BFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Brazil National Fan (BFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Brazil National Fan-rahakkeelle.

Tarkista Brazil National Fan-rahakkeen hintaennuste nyt!

Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen tokenomiikka

Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Brazil National Fan (BFT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Brazil National Fan:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Brazil National Fan MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BFT paikallisiin valuuttoihin

1 Brazil National Fan(BFT) - VND
473.51211
1 Brazil National Fan(BFT) - AUD
A$0.0278907
1 Brazil National Fan(BFT) - GBP
0.01331556
1 Brazil National Fan(BFT) - EUR
0.01547484
1 Brazil National Fan(BFT) - USD
$0.017994
1 Brazil National Fan(BFT) - MYR
RM0.07593468
1 Brazil National Fan(BFT) - TRY
0.73649442
1 Brazil National Fan(BFT) - JPY
¥2.663112
1 Brazil National Fan(BFT) - ARS
ARS$23.64519564
1 Brazil National Fan(BFT) - RUB
1.44977658
1 Brazil National Fan(BFT) - INR
1.57051632
1 Brazil National Fan(BFT) - IDR
Rp294.98355936
1 Brazil National Fan(BFT) - KRW
25.20167664
1 Brazil National Fan(BFT) - PHP
1.02871698
1 Brazil National Fan(BFT) - EGP
￡E.0.87234912
1 Brazil National Fan(BFT) - BRL
R$0.09860712
1 Brazil National Fan(BFT) - CAD
C$0.02501166
1 Brazil National Fan(BFT) - BDT
2.18843028
1 Brazil National Fan(BFT) - NGN
27.64040346
1 Brazil National Fan(BFT) - COP
$72.5563065
1 Brazil National Fan(BFT) - ZAR
R.0.31903362
1 Brazil National Fan(BFT) - UAH
0.74099292
1 Brazil National Fan(BFT) - VES
Bs2.465178
1 Brazil National Fan(BFT) - CLP
$17.45418
1 Brazil National Fan(BFT) - PKR
Rs5.07286848
1 Brazil National Fan(BFT) - KZT
9.66889596
1 Brazil National Fan(BFT) - THB
฿0.58768404
1 Brazil National Fan(BFT) - TWD
NT$0.548817
1 Brazil National Fan(BFT) - AED
د.إ0.06603798
1 Brazil National Fan(BFT) - CHF
Fr0.0143952
1 Brazil National Fan(BFT) - HKD
HK$0.14053314
1 Brazil National Fan(BFT) - AMD
֏6.8863038
1 Brazil National Fan(BFT) - MAD
.د.م0.16212594
1 Brazil National Fan(BFT) - MXN
$0.33756744
1 Brazil National Fan(BFT) - SAR
ريال0.0674775
1 Brazil National Fan(BFT) - PLN
0.06585804
1 Brazil National Fan(BFT) - RON
лв0.0782739
1 Brazil National Fan(BFT) - SEK
kr0.17310228
1 Brazil National Fan(BFT) - BGN
лв0.03022992
1 Brazil National Fan(BFT) - HUF
Ft6.14549082
1 Brazil National Fan(BFT) - CZK
0.38093298
1 Brazil National Fan(BFT) - KWD
د.ك0.00548817
1 Brazil National Fan(BFT) - ILS
0.06135954
1 Brazil National Fan(BFT) - AOA
Kz16.49312046
1 Brazil National Fan(BFT) - BHD
.د.ب0.006783738
1 Brazil National Fan(BFT) - BMD
$0.017994
1 Brazil National Fan(BFT) - DKK
kr0.11570142
1 Brazil National Fan(BFT) - HNL
L0.47306226
1 Brazil National Fan(BFT) - MUR
0.82286562
1 Brazil National Fan(BFT) - NAD
$0.31795398
1 Brazil National Fan(BFT) - NOK
kr0.18317892
1 Brazil National Fan(BFT) - NZD
$0.03076974
1 Brazil National Fan(BFT) - PAB
B/.0.017994
1 Brazil National Fan(BFT) - PGK
K0.07449516
1 Brazil National Fan(BFT) - QAR
ر.ق0.06549816
1 Brazil National Fan(BFT) - RSD
дин.1.81595448

Brazil National Fan-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Brazil National Fan toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Brazil National Fan-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Brazil National Fan”

Paljonko Brazil National Fan (BFT) on arvoltaan tänään?
BFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.017994 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BFT-USD-parin nykyinen hinta?
BFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.017994. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Brazil National Fan-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BFT markkina-arvo on $ 517.73K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.77M USD.
Mikä oli BFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BFT saavutti ATH-hinnaksi 1.7131523790128653 USD.
Mikä oli BFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.008904049261934482 USD.
Mikä on BFT-rahakkeen treidausvolyymi?
BFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.46K USD.
Nouseeko BFT tänä vuonna korkeammalle?
BFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:48:00 (UTC+8)

Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BFT-USD-laskin

Summa

BFT
BFT
USD
USD

1 BFT = 0.017994 USD

Treidaa BFT-rahaketta

BFTUSDT
$0.017993
$0.017993$0.017993
+2.71%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu