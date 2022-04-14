Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Brazil National Fan (BFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen tiedot The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. Virallinen verkkosivusto: https://www.bitci.com/ Block Explorer: https://bitciexp.bitcichain.com/ Osta BFT-rahaketta nyt!

Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 507.35K $ 507.35K $ 507.35K Kokonaistarjonta: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M Kierrossa oleva tarjonta: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.7586 $ 1.7586 $ 1.7586 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 Nykyinen hinta: $ 0.017633 $ 0.017633 $ 0.017633 Lue lisää Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen hinnasta

Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BFT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BFT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BFT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Brazil National Fan (BFT) -rahakkeen hintahistoria BFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BFT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BFT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BFT-rahakkeen hintaennuste nyt!

