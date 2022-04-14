Axiome (AXM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Axiome (AXM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Axiome (AXM) -rahakkeen tiedot Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth. Virallinen verkkosivusto: https://axiome.pro/en Valkoinen paperi: https://en.axiomeinfo.org/ Block Explorer: https://axiomechain.org/ Osta AXM-rahaketta nyt!

Axiome (AXM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Axiome (AXM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 115.34M $ 115.34M $ 115.34M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.94M $ 17.94M $ 17.94M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01433629069593638 $ 0.01433629069593638 $ 0.01433629069593638 Nykyinen hinta: $ 0.01794 $ 0.01794 $ 0.01794 Lue lisää Axiome (AXM) -rahakkeen hinnasta

Axiome (AXM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Axiome (AXM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AXM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AXM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AXM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AXM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AXM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Axiome (AXM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AXM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AXM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Axiome (AXM) -rahakkeen hintahistoria AXM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AXM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AXM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AXM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AXM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AXM-rahakkeen hintaennuste nyt!

