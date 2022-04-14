Avalanche (AVAX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Avalanche (AVAX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Avalanche (AVAX) -rahakkeen tiedot Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche. Virallinen verkkosivusto: https://avax.network/ Valkoinen paperi: https://www.avalabs.org/whitepapers Block Explorer: https://snowtrace.io/ Osta AVAX-rahaketta nyt!

Avalanche (AVAX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Avalanche (AVAX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.93B $ 10.93B $ 10.93B Kokonaistarjonta: $ 457.28M $ 457.28M $ 457.28M Kierrossa oleva tarjonta: $ 422.28M $ 422.28M $ 422.28M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.52B $ 18.52B $ 18.52B Kaikkien aikojen korkein: $ 146.45 $ 146.45 $ 146.45 Kaikkien aikojen alin: $ 2.7888219 $ 2.7888219 $ 2.7888219 Nykyinen hinta: $ 25.88 $ 25.88 $ 25.88 Lue lisää Avalanche (AVAX) -rahakkeen hinnasta

Avalanche (AVAX) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten AVAX-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche network, designed to secure the network, pay for transaction fees, and incentivize participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Supply: 720 million AVAX at genesis.

720 million AVAX at genesis. Staking Rewards: Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time.

Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time. No Hard Cap: While the initial supply is fixed, AVAX is inflationary due to ongoing staking rewards, but the emission rate can be adjusted via governance. Allocation Mechanism Allocation Recipient Total Unlocked Amount (AVAX) % of Initial Supply Vesting/Lockup Details Team 72,000,000 10.00% 4-year vesting Foundation 66,672,000 9.26% 10-year vesting, quarterly unlocks Public Sale A2 59,760,000 8.33% 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet Community & Development Endowment 50,400,000 7.00% 1-year vesting Strategic Partners 36,000,000 5.00% 4-year vesting Private Sale 25,200,000 3.50% Not specified Seed Sale 18,000,000 2.50% Not specified Airdrop 18,000,000 2.50% 4-year vesting Public Sale A1 7,200,000 1.00% 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet Public Sale B 4,824,000 0.67% No lockup Usage and Incentive Mechanism Staking: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards.

Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards. Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time.

All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time. Governance: AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024).

AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024). Incentive Programs: AVAX is used for ecosystem incentives, such as liquidity mining (e.g., Avalanche Rush), airdrops, and testnet rewards. Locking Mechanism Staking Lock: Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.

Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year. Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks.

Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks. Airdrops & Incentives: Some airdrops and incentive rewards are subject to lockups (e.g., 1-year lockup for testnet rewards). Unlocking Time Foundation: 10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX.

10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX. Team: 4-year vesting.

4-year vesting. Community & Development Endowment: 1-year vesting.

1-year vesting. Strategic Partners & Airdrop: 4-year vesting.

4-year vesting. Public Sale A1: 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.

1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet. Public Sale A2: 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.

18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet. Public Sale B: No lockup. Example Unlock Schedule (Foundation) Unlock Date Amount Unlocked (AVAX) Unlock Type Granularity 2028-05-01 1,666,800 Cliff Instant 2028-07-30 1,666,800 Cliff Instant 2028-10-28 1,666,800 Cliff Instant ... ... ... ... 2030-07-20 1,666,800 Cliff Instant Additional Notes No Superusers: There are no privileged accounts that can alter balances or transactions.

There are no privileged accounts that can alter balances or transactions. Dynamic Fees: Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion.

Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion. DeFi Growth: As of June 2025, Avalanche’s DeFi TVL reached approximately $1.5 billion, reflecting strong ecosystem adoption. Summary Table: AVAX Tokenomics Mechanism Details Issuance 720M initial, inflationary via staking rewards, emission rate adjustable by governance Allocation Team, Foundation, Sales, Community, Partners, Airdrops, Incentives Usage Staking, transaction fees (burned), governance (future), ecosystem incentives Locking Staking (2 weeks–1 year), vesting (1–10 years, quarterly unlocks), airdrop lockups Unlocking Scheduled per allocation, e.g., Foundation: 10 years, quarterly; Team: 4 years Avalanche’s token economics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and fair distribution, with robust mechanisms for staking, vesting, and dynamic fee adjustment.

Avalanche (AVAX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Avalanche (AVAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AVAX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AVAX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AVAX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AVAX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AVAX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Avalanche (AVAX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AVAX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AVAX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Avalanche (AVAX) -rahakkeen hintahistoria AVAX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AVAX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AVAX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AVAX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AVAX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AVAX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!