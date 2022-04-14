ARK (ARK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ARK (ARK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ARK (ARK) -rahakkeen tiedot ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages. Virallinen verkkosivusto: http://ark.io/ Valkoinen paperi: https://arkscic.com/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://arkscan.io Osta ARK-rahaketta nyt!

ARK (ARK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ARK (ARK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 89.42M $ 89.42M $ 89.42M Kokonaistarjonta: $ 190.83M $ 190.83M $ 190.83M Kierrossa oleva tarjonta: $ 190.83M $ 190.83M $ 190.83M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 89.42M $ 89.42M $ 89.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.9671 $ 1.9671 $ 1.9671 Kaikkien aikojen alin: $ 0.030143199488520622 $ 0.030143199488520622 $ 0.030143199488520622 Nykyinen hinta: $ 0.4686 $ 0.4686 $ 0.4686 Lue lisää ARK (ARK) -rahakkeen hinnasta

ARK (ARK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ARK (ARK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ARK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ARK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ARK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ARK (ARK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ARK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ARK-rahakkeita MEXCistä nyt!

ARK (ARK) -rahakkeen hintahistoria ARK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ARK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ARK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ARK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ARK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ARK-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!