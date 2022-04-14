APED (APED) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu APED (APED) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

APED (APED) -rahakkeen tiedot $APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time. Virallinen verkkosivusto: https://apedcto.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0 Osta APED-rahaketta nyt!

APED (APED) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu APED (APED) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 369.82K $ 369.82K $ 369.82K Kokonaistarjonta: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 974.49K $ 974.49K $ 974.49K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 379.50K $ 379.50K $ 379.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 15.9361 $ 15.9361 $ 15.9361 Kaikkien aikojen alin: $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 Nykyinen hinta: $ 0.3795 $ 0.3795 $ 0.3795 Lue lisää APED (APED) -rahakkeen hinnasta

APED (APED) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset APED (APED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä APED-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APED-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät APED-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APED-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka APED-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään APED (APED) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita APED-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan APED-rahakkeita MEXCistä nyt!

APED (APED) -rahakkeen hintahistoria APED -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu APED-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

APED-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne APED-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? APED-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso APED-rahakkeen hintaennuste nyt!

