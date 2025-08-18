Lisätietoja APED-rahakkeesta

APED – hinta (APED)

1APED - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3866
$0.3866$0.3866
-0.28%1D
USD
Reaaliaikainen APED (APED) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:00:53 (UTC+8)

APED (APED) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.3833
$ 0.3833$ 0.3833
24 h:n matalin
$ 0.4119
$ 0.4119$ 0.4119
24 h:n korkein

$ 0.3833
$ 0.3833$ 0.3833

$ 0.4119
$ 0.4119$ 0.4119

$ 15.828772100274763
$ 15.828772100274763$ 15.828772100274763

$ 0.13723383845829235
$ 0.13723383845829235$ 0.13723383845829235

-1.41%

-0.27%

-10.87%

-10.87%

APED (APED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3866. Viimeisen 24 tunnin aikana APED on vaihdellut alimmillaan $ 0.3833 ja korkeimmillaan $ 0.4119 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 15.828772100274763, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.13723383845829235.

Lyhyen aikavälin tuloksissa APED on muuttunut -1.41% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -10.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

APED (APED) -rahakkeen markkinatiedot

No.2504

$ 376.74K
$ 376.74K

$ 56.73K
$ 56.73K$ 56.73K

$ 386.60K
$ 386.60K$ 386.60K

974.49K
974.49K 974.49K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

97.44%

ETH

APED-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 376.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.73K. APED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 974.49K ja sen kokonaistarjonta on 1000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 386.60K.

APED (APED) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän APED-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001086-0.27%
30 päivää$ -0.0584-13.13%
60 päivää$ +0.1008+35.26%
90 päivää$ -0.0915-19.14%
APED-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään APED-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001086 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

APED 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0584 (-13.13%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

APED-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, APED-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1008 (+35.26%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

APED-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0915 (-19.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle APED (APED)?

Tarkista APED-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on APED (APED)

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

APED on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja APED-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista APED-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue APED-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään APED-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

APED-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon APED (APED) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko APED (APED) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita APED-rahakkeelle.

Tarkista APED-rahakkeen hintaennuste nyt!

APED (APED) -rahakkeen tokenomiikka

APED (APED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

APED (APED) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa APED:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa APED MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

APED paikallisiin valuuttoihin

APED-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton APED toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”APED”

Paljonko APED (APED) on arvoltaan tänään?
APED-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3866 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on APED-USD-parin nykyinen hinta?
APED -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3866. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on APED-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen APED markkina-arvo on $ 376.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on APED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
APED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 974.49K USD.
Mikä oli APED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
APED saavutti ATH-hinnaksi 15.828772100274763 USD.
Mikä oli APED-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
APED-rahakkeen ATL-hinta oli 0.13723383845829235 USD.
Mikä on APED-rahakkeen treidausvolyymi?
APED-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.73K USD.
Nouseeko APED tänä vuonna korkeammalle?
APED saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso APED-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:00:53 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

