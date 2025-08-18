Lisätietoja AITECH-rahakkeesta

Solidus Ai Tech-logo

Solidus Ai Tech – hinta (AITECH)

1AITECH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03719
$0.03719$0.03719
-1.03%1D
USD
Reaaliaikainen Solidus Ai Tech (AITECH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:57:35 (UTC+8)

Solidus Ai Tech (AITECH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03681
$ 0.03681$ 0.03681
24 h:n matalin
$ 0.03978
$ 0.03978$ 0.03978
24 h:n korkein

$ 0.03681
$ 0.03681$ 0.03681

$ 0.03978
$ 0.03978$ 0.03978

$ 0.49763528365825555
$ 0.49763528365825555$ 0.49763528365825555

$ 0.012467981829482607
$ 0.012467981829482607$ 0.012467981829482607

-0.62%

-1.03%

-13.74%

-13.74%

Solidus Ai Tech (AITECH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03725. Viimeisen 24 tunnin aikana AITECH on vaihdellut alimmillaan $ 0.03681 ja korkeimmillaan $ 0.03978 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AITECH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.49763528365825555, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.012467981829482607.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AITECH on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, -1.03% 24 tunnin aikana ja -13.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solidus Ai Tech (AITECH) -rahakkeen markkinatiedot

No.515

$ 58.07M
$ 58.07M$ 58.07M

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 74.50M
$ 74.50M$ 74.50M

1.56B
1.56B 1.56B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,987,484,352
1,987,484,352 1,987,484,352

77.94%

BSC

Solidus Ai Tech-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 58.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.73M. AITECH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.56B ja sen kokonaistarjonta on 1987484352. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 74.50M.

Solidus Ai Tech (AITECH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Solidus Ai Tech-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000387-1.03%
30 päivää$ -0.00847-18.53%
60 päivää$ +0.004+12.03%
90 päivää$ -0.02563-40.77%
Solidus Ai Tech-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AITECH-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000387 (-1.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Solidus Ai Tech 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00847 (-18.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Solidus Ai Tech-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AITECH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.004 (+12.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Solidus Ai Tech-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02563 (-40.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Solidus Ai Tech (AITECH)?

Tarkista Solidus Ai Tech-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Solidus Ai Tech (AITECH)

Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.

Solidus Ai Tech on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Solidus Ai Tech-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AITECH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Solidus Ai Tech-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Solidus Ai Tech-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Solidus Ai Tech-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solidus Ai Tech (AITECH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solidus Ai Tech (AITECH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solidus Ai Tech-rahakkeelle.

Tarkista Solidus Ai Tech-rahakkeen hintaennuste nyt!

Solidus Ai Tech (AITECH) -rahakkeen tokenomiikka

Solidus Ai Tech (AITECH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AITECH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Solidus Ai Tech (AITECH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Solidus Ai Tech:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Solidus Ai Tech MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AITECH paikallisiin valuuttoihin

Solidus Ai Tech-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Solidus Ai Tech toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Solidus Ai Tech-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solidus Ai Tech”

Paljonko Solidus Ai Tech (AITECH) on arvoltaan tänään?
AITECH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03725 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AITECH-USD-parin nykyinen hinta?
AITECH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03725. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solidus Ai Tech-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AITECH markkina-arvo on $ 58.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AITECH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AITECH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.56B USD.
Mikä oli AITECH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AITECH saavutti ATH-hinnaksi 0.49763528365825555 USD.
Mikä oli AITECH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AITECH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.012467981829482607 USD.
Mikä on AITECH-rahakkeen treidausvolyymi?
AITECH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.73M USD.
Nouseeko AITECH tänä vuonna korkeammalle?
AITECH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AITECH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 AITECH = 0.03725 USD

