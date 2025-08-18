Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.6753. Viimeisen 24 tunnin aikana AGLD on vaihdellut alimmillaan $ 0.6678 ja korkeimmillaan $ 0.7117 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.62791577, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.20848210063010023.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AGLD on muuttunut +0.67% viimeisen tunnin aikana, +0.35% 24 tunnin aikana ja -4.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen markkinatiedot
$ 52.21M
$ 323.23K
$ 64.83M
77.31M
96,000,000
92,810,001
80.53%
ETH
Adventure Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 323.23K. AGLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77.31M ja sen kokonaistarjonta on 92810001. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 64.83M.
AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.
Adventure Gold on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Adventure Gold-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista AGLD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Adventure Gold-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Adventure Gold-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Adventure Gold-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Adventure Gold (AGLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Adventure Gold (AGLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Adventure Gold-rahakkeelle.
Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Adventure Gold (AGLD) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Adventure Gold:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Adventure Gold MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
