Lisätietoja AGLD-rahakkeesta

AGLD-rahakkeen hintatiedot

AGLD-rahakkeen valkoinen paperi

AGLD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AGLD-rahakkeen tokenomiikka

AGLD-rahakkeen hintaennuste

AGLD-rahakkeen historia

AGLD-osto-opas

AGLD/fiat-valuuttamuunnin

AGLD-rahakkeen spot

AGLD-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Adventure Gold-logo

Adventure Gold – hinta (AGLD)

1AGLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.6753
$0.6753$0.6753
+0.35%1D
USD
Reaaliaikainen Adventure Gold (AGLD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:32:50 (UTC+8)

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.6678
$ 0.6678$ 0.6678
24 h:n matalin
$ 0.7117
$ 0.7117$ 0.7117
24 h:n korkein

$ 0.6678
$ 0.6678$ 0.6678

$ 0.7117
$ 0.7117$ 0.7117

$ 7.62791577
$ 7.62791577$ 7.62791577

$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023

+0.67%

+0.35%

-4.61%

-4.61%

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.6753. Viimeisen 24 tunnin aikana AGLD on vaihdellut alimmillaan $ 0.6678 ja korkeimmillaan $ 0.7117 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.62791577, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.20848210063010023.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGLD on muuttunut +0.67% viimeisen tunnin aikana, +0.35% 24 tunnin aikana ja -4.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen markkinatiedot

No.417

$ 52.21M
$ 52.21M$ 52.21M

$ 323.23K
$ 323.23K$ 323.23K

$ 64.83M
$ 64.83M$ 64.83M

77.31M
77.31M 77.31M

96,000,000
96,000,000 96,000,000

92,810,001
92,810,001 92,810,001

80.53%

ETH

Adventure Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 323.23K. AGLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77.31M ja sen kokonaistarjonta on 92810001. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 64.83M.

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Adventure Gold-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.002355+0.35%
30 päivää$ -0.2038-23.19%
60 päivää$ +0.0423+6.68%
90 päivää$ -0.2704-28.60%
Adventure Gold-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AGLD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002355 (+0.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Adventure Gold 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.2038 (-23.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Adventure Gold-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AGLD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0423 (+6.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Adventure Gold-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2704 (-28.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Adventure Gold (AGLD)?

Tarkista Adventure Gold-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Adventure Gold-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AGLD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Adventure Gold-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Adventure Gold-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Adventure Gold-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Adventure Gold (AGLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Adventure Gold (AGLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Adventure Gold-rahakkeelle.

Tarkista Adventure Gold-rahakkeen hintaennuste nyt!

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikka

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Adventure Gold (AGLD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Adventure Gold:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Adventure Gold MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AGLD paikallisiin valuuttoihin

1 Adventure Gold(AGLD) - VND
17,770.5195
1 Adventure Gold(AGLD) - AUD
A$1.046715
1 Adventure Gold(AGLD) - GBP
0.499722
1 Adventure Gold(AGLD) - EUR
0.580758
1 Adventure Gold(AGLD) - USD
$0.6753
1 Adventure Gold(AGLD) - MYR
RM2.849766
1 Adventure Gold(AGLD) - TRY
27.640029
1 Adventure Gold(AGLD) - JPY
¥99.9444
1 Adventure Gold(AGLD) - ARS
ARS$887.384718
1 Adventure Gold(AGLD) - RUB
54.415674
1 Adventure Gold(AGLD) - INR
58.960443
1 Adventure Gold(AGLD) - IDR
Rp11,070.490032
1 Adventure Gold(AGLD) - KRW
945.798168
1 Adventure Gold(AGLD) - PHP
38.606901
1 Adventure Gold(AGLD) - EGP
￡E.32.738544
1 Adventure Gold(AGLD) - BRL
R$3.693891
1 Adventure Gold(AGLD) - CAD
C$0.931914
1 Adventure Gold(AGLD) - BDT
82.129986
1 Adventure Gold(AGLD) - NGN
1,037.321577
1 Adventure Gold(AGLD) - COP
$2,722.978425
1 Adventure Gold(AGLD) - ZAR
R.11.979822
1 Adventure Gold(AGLD) - UAH
27.808854
1 Adventure Gold(AGLD) - VES
Bs92.5161
1 Adventure Gold(AGLD) - CLP
$655.041
1 Adventure Gold(AGLD) - PKR
Rs190.380576
1 Adventure Gold(AGLD) - KZT
362.865702
1 Adventure Gold(AGLD) - THB
฿22.055298
1 Adventure Gold(AGLD) - TWD
NT$20.59665
1 Adventure Gold(AGLD) - AED
د.إ2.478351
1 Adventure Gold(AGLD) - CHF
Fr0.54024
1 Adventure Gold(AGLD) - HKD
HK$5.274093
1 Adventure Gold(AGLD) - AMD
֏258.43731
1 Adventure Gold(AGLD) - MAD
.د.م6.084453
1 Adventure Gold(AGLD) - MXN
$12.668628
1 Adventure Gold(AGLD) - SAR
ريال2.532375
1 Adventure Gold(AGLD) - PLN
2.471598
1 Adventure Gold(AGLD) - RON
лв2.937555
1 Adventure Gold(AGLD) - SEK
kr6.496386
1 Adventure Gold(AGLD) - BGN
лв1.134504
1 Adventure Gold(AGLD) - HUF
Ft230.554173
1 Adventure Gold(AGLD) - CZK
14.289348
1 Adventure Gold(AGLD) - KWD
د.ك0.2059665
1 Adventure Gold(AGLD) - ILS
2.302773
1 Adventure Gold(AGLD) - AOA
Kz618.973227
1 Adventure Gold(AGLD) - BHD
.د.ب0.2545881
1 Adventure Gold(AGLD) - BMD
$0.6753
1 Adventure Gold(AGLD) - DKK
kr4.335426
1 Adventure Gold(AGLD) - HNL
L17.753637
1 Adventure Gold(AGLD) - MUR
30.881469
1 Adventure Gold(AGLD) - NAD
$11.932551
1 Adventure Gold(AGLD) - NOK
kr6.874554
1 Adventure Gold(AGLD) - NZD
$1.154763
1 Adventure Gold(AGLD) - PAB
B/.0.6753
1 Adventure Gold(AGLD) - PGK
K2.795742
1 Adventure Gold(AGLD) - QAR
ر.ق2.458092
1 Adventure Gold(AGLD) - RSD
дин.68.151276

Adventure Gold-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Adventure Gold toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Adventure Gold-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Adventure Gold”

Paljonko Adventure Gold (AGLD) on arvoltaan tänään?
AGLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.6753 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGLD-USD-parin nykyinen hinta?
AGLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.6753. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Adventure Gold-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGLD markkina-arvo on $ 52.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77.31M USD.
Mikä oli AGLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGLD saavutti ATH-hinnaksi 7.62791577 USD.
Mikä oli AGLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGLD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.20848210063010023 USD.
Mikä on AGLD-rahakkeen treidausvolyymi?
AGLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 323.23K USD.
Nouseeko AGLD tänä vuonna korkeammalle?
AGLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:32:50 (UTC+8)

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AGLD-USD-laskin

Summa

AGLD
AGLD
USD
USD

1 AGLD = 0.6753 USD

Treidaa AGLD-rahaketta

AGLDUSDT
$0.6753
$0.6753$0.6753
+0.43%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu