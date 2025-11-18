AdEx (ADX) -rahakkeen tokenomiikka

AdEx (ADX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu AdEx (ADX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:23:08 (UTC+8)
AdEx (ADX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu AdEx (ADX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 17.72M
$ 17.72M
Kokonaistarjonta:
$ 150.00M
$ 150.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 147.90M
$ 147.90M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 17.97M
$ 17.97M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.1846
$ 0.1846
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.034879632974
$ 0.034879632974
Nykyinen hinta:
$ 0.1198
$ 0.1198

AdEx (ADX) -rahakkeen tiedot

Virallinen verkkosivusto:
https://www.adex.network/
Valkoinen paperi:
https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3

AdEx (ADX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

AdEx (ADX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ADX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ADX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ADX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ADX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ADX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään AdEx (ADX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ADX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

AdEx (ADX) -rahakkeen hintahistoria

ADX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ADX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ADX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ADX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

