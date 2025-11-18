Lisätietoja ADX-rahakkeesta
ADX-rahakkeen hintatiedot
Mikä on ADX
ADX-rahakkeen valkoinen paperi
ADX-rahakkeen virallinen verkkosivusto
ADX-rahakkeen tokenomiikka
ADX-rahakkeen hintaennuste
ADX-rahakkeen historia
ADX-osto-opas
ADX/fiat-valuuttamuunnin
ADX-rahakkeen spot
ADX-rahakkeen USDT-M-futuurit
Esimarkkinat
Ansaitse
Airdrop+
Uutiset
Blogi
Ohjeet
AdEx (ADX) -rahakkeen tokenomiikka
AdEx (ADX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu AdEx (ADX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
AdEx (ADX) -rahakkeen tiedot
AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.
AdEx (ADX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
AdEx (ADX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ADX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ADX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ADX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ADX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka ADX-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään AdEx (ADX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ADX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
AdEx (ADX) -rahakkeen hintahistoria
ADX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
ADX-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne ADX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ADX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
Osta AdEx (ADX) -rahaketta
Summa
1 ADX = 0.1198 USD
Treidaa AdEx (ADX) -rahaketta
KUUMAT
Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla
SUURIN volyymi
Kryptovaluutat, joilla on suurin treidausvolyymi
Vasta lisätyt
Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata
Suurimmat voittajat
Kryptoalan 24 tunnin suurimmat voittajat, joita jokaisen treidaajan tulisi pitää silmällä