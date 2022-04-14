Acquire.Fi (ACQ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Acquire.Fi (ACQ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Acquire.Fi (ACQ) -rahakkeen tiedot The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. Virallinen verkkosivusto: https://acquire.fi/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581 Osta ACQ-rahaketta nyt!

Acquire.Fi (ACQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Acquire.Fi (ACQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 462.69K $ 462.69K $ 462.69K Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 150.57M $ 150.57M $ 150.57M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 921.90K $ 921.90K $ 921.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.064729 $ 0.064729 $ 0.064729 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 Nykyinen hinta: $ 0.003073 $ 0.003073 $ 0.003073 Lue lisää Acquire.Fi (ACQ) -rahakkeen hinnasta

Acquire.Fi (ACQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Acquire.Fi (ACQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ACQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ACQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ACQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ACQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ACQ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Acquire.Fi (ACQ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ACQ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ACQ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Acquire.Fi (ACQ) -rahakkeen hintahistoria ACQ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ACQ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ACQ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ACQ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ACQ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ACQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

