Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003456
$ 0.003456
24 h:n matalin
$ 0.004499
$ 0.004499
24 h:n korkein
$ 0.003456
$ 0.003456
$ 0.004499
$ 0.004499
$ 1,607.7263566881493
$ 1,607.7263566881493
$ 0.000065996165511156
$ 0.000065996165511156
+0.31%
-8.04%
+24.28%
+24.28%
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003501. Viimeisen 24 tunnin aikana ACOLYT on vaihdellut alimmillaan $ 0.003456 ja korkeimmillaan $ 0.004499 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ACOLYT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,607.7263566881493, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000065996165511156.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ACOLYT on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, -8.04% 24 tunnin aikana ja +24.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen markkinatiedot
No.1480
$ 3.39M
$ 3.39M
$ 54.77K
$ 54.77K
$ 3.48M
$ 3.48M
968.86M
968.86M
993,082,937
993,082,937
993,082,937.8227464
993,082,937.8227464
97.56%
BASE
Acolyte by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.77K. ACOLYT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 968.86M ja sen kokonaistarjonta on 993082937.8227464. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.48M.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Acolyte by Virtuals-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00030574
-8.04%
30 päivää
$ -0.00016
-4.38%
60 päivää
$ -0.000397
-10.19%
90 päivää
$ -0.005228
-59.90%
Acolyte by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ACOLYT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00030574 (-8.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Acolyte by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00016 (-4.38%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Acolyte by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ACOLYT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000397 (-10.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Acolyte by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.005228 (-59.90%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Acolyte by Virtuals (ACOLYT)?
Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.
Acolyte by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Acolyte by Virtuals (ACOLYT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Acolyte by Virtuals-rahakkeelle.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen tokenomiikka
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ACOLYT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -ostamisen perusteet
