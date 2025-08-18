Lisätietoja ACOLYT-rahakkeesta

ACOLYT-rahakkeen hintatiedot

ACOLYT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ACOLYT-rahakkeen tokenomiikka

ACOLYT-rahakkeen hintaennuste

ACOLYT-rahakkeen historia

ACOLYT-osto-opas

ACOLYT/fiat-valuuttamuunnin

ACOLYT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Acolyte by Virtuals-logo

Acolyte by Virtuals – hinta (ACOLYT)

1ACOLYT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.003497
$0.003497$0.003497
-8.04%1D
USD
Reaaliaikainen Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:41:59 (UTC+8)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003456
$ 0.003456$ 0.003456
24 h:n matalin
$ 0.004499
$ 0.004499$ 0.004499
24 h:n korkein

$ 0.003456
$ 0.003456$ 0.003456

$ 0.004499
$ 0.004499$ 0.004499

$ 1,607.7263566881493
$ 1,607.7263566881493$ 1,607.7263566881493

$ 0.000065996165511156
$ 0.000065996165511156$ 0.000065996165511156

+0.31%

-8.04%

+24.28%

+24.28%

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003501. Viimeisen 24 tunnin aikana ACOLYT on vaihdellut alimmillaan $ 0.003456 ja korkeimmillaan $ 0.004499 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ACOLYT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,607.7263566881493, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000065996165511156.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ACOLYT on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, -8.04% 24 tunnin aikana ja +24.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1480

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

$ 54.77K
$ 54.77K$ 54.77K

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

968.86M
968.86M 968.86M

993,082,937
993,082,937 993,082,937

993,082,937.8227464
993,082,937.8227464 993,082,937.8227464

97.56%

BASE

Acolyte by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.77K. ACOLYT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 968.86M ja sen kokonaistarjonta on 993082937.8227464. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.48M.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Acolyte by Virtuals-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00030574-8.04%
30 päivää$ -0.00016-4.38%
60 päivää$ -0.000397-10.19%
90 päivää$ -0.005228-59.90%
Acolyte by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ACOLYT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00030574 (-8.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Acolyte by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00016 (-4.38%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Acolyte by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ACOLYT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000397 (-10.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Acolyte by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.005228 (-59.90%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Acolyte by Virtuals (ACOLYT)?

Tarkista Acolyte by Virtuals-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

Acolyte by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Acolyte by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ACOLYT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Acolyte by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Acolyte by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Acolyte by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Acolyte by Virtuals (ACOLYT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Acolyte by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Acolyte by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen tokenomiikka

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ACOLYT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Acolyte by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Acolyte by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ACOLYT paikallisiin valuuttoihin

1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - VND
92.128815
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - AUD
A$0.00542655
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - GBP
0.00259074
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - EUR
0.00301086
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - USD
$0.003501
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - MYR
RM0.01477422
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - TRY
0.14329593
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - JPY
¥0.518148
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - ARS
ARS$4.60052406
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - RUB
0.28207557
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - INR
0.30556728
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - IDR
Rp57.39343344
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - KRW
4.90336056
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - PHP
0.20015217
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - EGP
￡E.0.16972848
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - BRL
R$0.01918548
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - CAD
C$0.00486639
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - BDT
0.42579162
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - NGN
5.37785109
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - COP
$14.11690725
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - ZAR
R.0.06207273
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - UAH
0.14417118
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - VES
Bs0.479637
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - CLP
$3.39597
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - PKR
Rs0.98700192
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - KZT
1.88122734
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - THB
฿0.11434266
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - TWD
NT$0.1067805
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - AED
د.إ0.01284867
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - CHF
Fr0.0028008
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - HKD
HK$0.02734281
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - AMD
֏1.3398327
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - MAD
.د.م0.03154401
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - MXN
$0.06567876
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - SAR
ريال0.01312875
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - PLN
0.01281366
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - RON
лв0.01522935
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - SEK
kr0.03367962
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - BGN
лв0.00588168
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - HUF
Ft1.19569653
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - CZK
0.07411617
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - KWD
د.ك0.001067805
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - ILS
0.01193841
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - AOA
Kz3.20898159
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - BHD
.د.ب0.001319877
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - BMD
$0.003501
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - DKK
kr0.02251143
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - HNL
L0.09204129
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - MUR
0.16010073
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - NAD
$0.06186267
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - NOK
kr0.03564018
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - NZD
$0.00598671
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - PAB
B/.0.003501
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - PGK
K0.01449414
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - QAR
ر.ق0.01274364
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) - RSD
дин.0.35339094

Acolyte by Virtuals-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Acolyte by Virtuals toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Acolyte by Virtuals-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Acolyte by Virtuals”

Paljonko Acolyte by Virtuals (ACOLYT) on arvoltaan tänään?
ACOLYT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003501 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ACOLYT-USD-parin nykyinen hinta?
ACOLYT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003501. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Acolyte by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ACOLYT markkina-arvo on $ 3.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ACOLYT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ACOLYT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 968.86M USD.
Mikä oli ACOLYT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ACOLYT saavutti ATH-hinnaksi 1,607.7263566881493 USD.
Mikä oli ACOLYT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ACOLYT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000065996165511156 USD.
Mikä on ACOLYT-rahakkeen treidausvolyymi?
ACOLYT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.77K USD.
Nouseeko ACOLYT tänä vuonna korkeammalle?
ACOLYT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ACOLYT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:41:59 (UTC+8)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ACOLYT-USD-laskin

Summa

ACOLYT
ACOLYT
USD
USD

1 ACOLYT = 0.003501 USD

Treidaa ACOLYT-rahaketta

ACOLYTUSDT
$0.003497
$0.003497$0.003497
-8.28%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu