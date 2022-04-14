Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Acolyte by Virtuals (ACOLYT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen tiedot Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market. Virallinen verkkosivusto: https://acolyt.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb Osta ACOLYT-rahaketta nyt!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Kokonaistarjonta: $ 993.08M $ 993.08M $ 993.08M Kierrossa oleva tarjonta: $ 968.86M $ 968.86M $ 968.86M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 Nykyinen hinta: $ 0.003517 $ 0.003517 $ 0.003517 Lue lisää Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen hinnasta

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ACOLYT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ACOLYT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ACOLYT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ACOLYT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ACOLYT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ACOLYT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ACOLYT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) -rahakkeen hintahistoria ACOLYT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ACOLYT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ACOLYT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ACOLYT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ACOLYT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ACOLYT-rahakkeen hintaennuste nyt!

