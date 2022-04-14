ABEY (ABEY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ABEY (ABEY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ABEY (ABEY) -rahakkeen tiedot Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://abey.com Valkoinen paperi: https://docs.abeychain.com Block Explorer: https://abeyscan.com Osta ABEY-rahaketta nyt!

ABEY (ABEY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ABEY (ABEY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 88.74M $ 88.74M $ 88.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2363 $ 0.2363 $ 0.2363 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07506936396854458 $ 0.07506936396854458 $ 0.07506936396854458 Nykyinen hinta: $ 0.0765 $ 0.0765 $ 0.0765 Lue lisää ABEY (ABEY) -rahakkeen hinnasta

ABEY (ABEY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ABEY (ABEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ABEY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ABEY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ABEY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ABEY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ABEY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ABEY (ABEY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ABEY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ABEY-rahakkeita MEXCistä nyt!

ABEY (ABEY) -rahakkeen hintahistoria ABEY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ABEY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ABEY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ABEY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ABEY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ABEY-rahakkeen hintaennuste nyt!

