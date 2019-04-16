Newton (AB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.009199. Viimeisen 24 tunnin aikana AB on vaihdellut alimmillaan $ 0.009132 ja korkeimmillaan $ 0.009653 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01729000494512941, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000021727235152132.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AB on muuttunut -1.56% viimeisen tunnin aikana, -3.34% 24 tunnin aikana ja +10.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Newton (AB) -rahakkeen markkinatiedot
No.100
$ 676.67M
$ 676.67M$ 676.67M
$ 151.06K
$ 151.06K$ 151.06K
$ 909.08M
$ 909.08M$ 909.08M
73.56B
73.56B 73.56B
98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46
98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46
74.43%
0.01%
2019-04-16 00:00:00
$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024
NEW
Newton-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 676.67M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 151.06K. AB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.56B ja sen kokonaistarjonta on 98823661261.46. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 909.08M.
Newton (AB) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Newton-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00031855
-3.34%
30 päivää
$ +0.000596
+6.92%
60 päivää
$ -0.000914
-9.04%
90 päivää
$ +0.00348
+60.84%
Newton-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00031855 (-3.34%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Newton 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000596 (+6.92%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Newton-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000914 (-9.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Newton-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00348 (+60.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Newton (AB)?
Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.
Newton on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Newton-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista AB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Newton-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Newton-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Newton-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Newton (AB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Newton (AB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Newton-rahakkeelle.
Newton (AB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Newton (AB) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Newton:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Newton MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.