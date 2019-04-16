Lisätietoja AB-rahakkeesta

AB-rahakkeen hintatiedot

AB-rahakkeen valkoinen paperi

AB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AB-rahakkeen tokenomiikka

AB-rahakkeen hintaennuste

AB-rahakkeen historia

AB-osto-opas

AB/fiat-valuuttamuunnin

AB-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Newton-logo

Newton – hinta (AB)

1AB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.009219
$0.009219$0.009219
-3.34%1D
USD
Reaaliaikainen Newton (AB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:53:41 (UTC+8)

Newton (AB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.009132
$ 0.009132$ 0.009132
24 h:n matalin
$ 0.009653
$ 0.009653$ 0.009653
24 h:n korkein

$ 0.009132
$ 0.009132$ 0.009132

$ 0.009653
$ 0.009653$ 0.009653

$ 0.01729000494512941
$ 0.01729000494512941$ 0.01729000494512941

$ 0.000021727235152132
$ 0.000021727235152132$ 0.000021727235152132

-1.56%

-3.34%

+10.68%

+10.68%

Newton (AB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.009199. Viimeisen 24 tunnin aikana AB on vaihdellut alimmillaan $ 0.009132 ja korkeimmillaan $ 0.009653 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01729000494512941, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000021727235152132.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AB on muuttunut -1.56% viimeisen tunnin aikana, -3.34% 24 tunnin aikana ja +10.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Newton (AB) -rahakkeen markkinatiedot

No.100

$ 676.67M
$ 676.67M$ 676.67M

$ 151.06K
$ 151.06K$ 151.06K

$ 909.08M
$ 909.08M$ 909.08M

73.56B
73.56B 73.56B

98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46

98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46

74.43%

0.01%

2019-04-16 00:00:00

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

NEW

Newton-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 676.67M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 151.06K. AB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.56B ja sen kokonaistarjonta on 98823661261.46. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 909.08M.

Newton (AB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Newton-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00031855-3.34%
30 päivää$ +0.000596+6.92%
60 päivää$ -0.000914-9.04%
90 päivää$ +0.00348+60.84%
Newton-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00031855 (-3.34%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Newton 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000596 (+6.92%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Newton-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000914 (-9.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Newton-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00348 (+60.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Newton (AB)?

Tarkista Newton-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Newton (AB)

Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.

Newton on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Newton-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Newton-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Newton-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Newton-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Newton (AB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Newton (AB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Newton-rahakkeelle.

Tarkista Newton-rahakkeen hintaennuste nyt!

Newton (AB) -rahakkeen tokenomiikka

Newton (AB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Newton (AB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Newton:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Newton MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AB paikallisiin valuuttoihin

1 Newton(AB) - VND
242.071685
1 Newton(AB) - AUD
A$0.01425845
1 Newton(AB) - GBP
0.00680726
1 Newton(AB) - EUR
0.00791114
1 Newton(AB) - USD
$0.009199
1 Newton(AB) - MYR
RM0.03881978
1 Newton(AB) - TRY
0.37651507
1 Newton(AB) - JPY
¥1.361452
1 Newton(AB) - ARS
ARS$12.08803794
1 Newton(AB) - RUB
0.74116343
1 Newton(AB) - INR
0.80298071
1 Newton(AB) - IDR
Rp150.80325456
1 Newton(AB) - KRW
12.88375144
1 Newton(AB) - PHP
0.52599882
1 Newton(AB) - EGP
￡E.0.44596752
1 Newton(AB) - BRL
R$0.05031853
1 Newton(AB) - CAD
C$0.01278661
1 Newton(AB) - BDT
1.11878238
1 Newton(AB) - NGN
14.15229354
1 Newton(AB) - COP
$37.09266775
1 Newton(AB) - ZAR
R.0.16300628
1 Newton(AB) - UAH
0.37881482
1 Newton(AB) - VES
Bs1.260263
1 Newton(AB) - CLP
$8.92303
1 Newton(AB) - PKR
Rs2.59338208
1 Newton(AB) - KZT
4.94299066
1 Newton(AB) - THB
฿0.30016337
1 Newton(AB) - TWD
NT$0.28084547
1 Newton(AB) - AED
د.إ0.03376033
1 Newton(AB) - CHF
Fr0.0073592
1 Newton(AB) - HKD
HK$0.07184419
1 Newton(AB) - AMD
֏3.5204573
1 Newton(AB) - MAD
.د.م0.08288299
1 Newton(AB) - MXN
$0.17248125
1 Newton(AB) - SAR
ريال0.03449625
1 Newton(AB) - PLN
0.03366834
1 Newton(AB) - RON
лв0.04001565
1 Newton(AB) - SEK
kr0.08849438
1 Newton(AB) - BGN
лв0.01545432
1 Newton(AB) - HUF
Ft3.14173447
1 Newton(AB) - CZK
0.19474283
1 Newton(AB) - KWD
د.ك0.002805695
1 Newton(AB) - ILS
0.03136859
1 Newton(AB) - AOA
Kz8.43171141
1 Newton(AB) - BHD
.د.ب0.003458824
1 Newton(AB) - BMD
$0.009199
1 Newton(AB) - DKK
kr0.05914957
1 Newton(AB) - HNL
L0.24184171
1 Newton(AB) - MUR
0.42067027
1 Newton(AB) - NAD
$0.16300628
1 Newton(AB) - NOK
kr0.09355383
1 Newton(AB) - NZD
$0.01573029
1 Newton(AB) - PAB
B/.0.009199
1 Newton(AB) - PGK
K0.03808386
1 Newton(AB) - QAR
ر.ق0.03348436
1 Newton(AB) - RSD
дин.0.92863905

Newton-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Newton toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Newton-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Newton”

Paljonko Newton (AB) on arvoltaan tänään?
AB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.009199 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AB-USD-parin nykyinen hinta?
AB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.009199. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Newton-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AB markkina-arvo on $ 676.67M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.56B USD.
Mikä oli AB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AB saavutti ATH-hinnaksi 0.01729000494512941 USD.
Mikä oli AB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000021727235152132 USD.
Mikä on AB-rahakkeen treidausvolyymi?
AB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 151.06K USD.
Nouseeko AB tänä vuonna korkeammalle?
AB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:53:41 (UTC+8)

Newton (AB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AB-USD-laskin

Summa

AB
AB
USD
USD

1 AB = 0.009199 USD

Treidaa AB-rahaketta

ABUSDT
$0.009219
$0.009219$0.009219
-3.23%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu