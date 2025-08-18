Mikä on AASToken (AAST)

AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

AASToken-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AASToken (AAST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AASToken (AAST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AASToken-rahakkeelle.

Tarkista AASToken-rahakkeen hintaennuste nyt!

AASToken (AAST) -rahakkeen tokenomiikka

AASToken (AAST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AAST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AASToken-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AASToken toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AASToken” Paljonko AASToken (AAST) on arvoltaan tänään? AAST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002202 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on AAST-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.002202 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo AAST -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on AASToken-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen AAST markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on AAST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? AAST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli AAST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? AAST saavutti ATH-hinnaksi 3.1872697207469383 USD . Mikä oli AAST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? AAST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000807830115768365 USD . Mikä on AAST-rahakkeen treidausvolyymi? AAST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.52K USD . Nouseeko AAST tänä vuonna korkeammalle? AAST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AAST-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

AASToken (AAST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

