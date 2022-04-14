Ancient8 (A8) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ancient8 (A8) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ancient8 (A8) -rahakkeen tiedot Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally. Virallinen verkkosivusto: https://ancient8.gg Valkoinen paperi: https://docs.ancient8.gg/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF Osta A8-rahaketta nyt!

Ancient8 (A8) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ancient8 (A8) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 41.14M $ 41.14M $ 41.14M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 348.45M $ 348.45M $ 348.45M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 118.08M $ 118.08M $ 118.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.49563 $ 0.49563 $ 0.49563 Kaikkien aikojen alin: $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 Nykyinen hinta: $ 0.11808 $ 0.11808 $ 0.11808 Lue lisää Ancient8 (A8) -rahakkeen hinnasta

Ancient8 (A8) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ancient8 (A8) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä A8-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta A8-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät A8-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu A8-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka A8-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ancient8 (A8) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita A8-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan A8-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ancient8 (A8) -rahakkeen hintahistoria A8 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu A8-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

A8-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne A8-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? A8-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso A8-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!