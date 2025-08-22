888 – hinta (888)
-0.39%
-11.66%
-17.11%
-17.11%
888 (888) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0091305. Viimeisen 24 tunnin aikana 888 on vaihdellut alimmillaan $ 0.00897715 ja korkeimmillaan $ 0.01035675 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 888-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.24719, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00531972.
Lyhyen aikavälin tuloksissa 888 on muuttunut -0.39% viimeisen tunnin aikana, -11.66% 24 tunnin aikana ja -17.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
888-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 811.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 888-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.85M ja sen kokonaistarjonta on 88853975.8093069. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 811.74K.
Tämän päivän aikana 888 – USD -hinta muuttui $ -0.001206075786069398.
Viimeisten 30 päivän aikana 888 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0031736787.
Viimeisten 60 päivän aikana 888 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020278886.
Viimeisten 90 päivän aikana 888 – USD -hinnan muutos oli $ -0.00961840776929782.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.001206075786069398
|-11.66%
|30 päivää
|$ -0.0031736787
|-34.75%
|60 päivää
|$ -0.0020278886
|-22.21%
|90 päivää
|$ -0.00961840776929782
|-51.30%
888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website.
