VUSDVUSD چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت VUSD (USD)

ارزش VUSD (VUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VUSD (VUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VUSD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VUSD را بررسی کنید!

VUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس VUSD (VUSD)

درک، توکنومیکس VUSD (VUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VUSD (VUSD) امروز VUSD (VUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VUSD به واحد USD برابر است با 0.998442 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.998442 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VUSD چقدر است؟ ارزش بازار VUSD برابر است با $ 1.64M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VUSD چقدر است؟ عرضه در گردش VUSD برابر است با 1.65M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VUSD چقدر بوده است؟ VUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.044 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.96079 USD رسید. حجم معاملات VUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VUSD برابر است با -- USD . آیا VUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VUSD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VUSD (VUSD)