TrendBotTRENDBOT چیست

TrendBot is a cryptocurrency project built around a fun and engaging orange robot mascot that scans the digital markets in real time. Integrated into the CoinRanker Suite, it provides instant buy notifications across every cryptocurrency project. The $TRENDBOT token underpins this system, blending utility with a unique community-driven experiment designed to encourage responsible trading and price impact awareness. TrendBot is a cryptocurrency project built around a fun and engaging orange robot mascot that scans the digital markets in real time. Integrated into the CoinRanker Suite, it provides instant buy notifications across every cryptocurrency project. The $TRENDBOT token underpins this system, blending utility with a unique community-driven experiment designed to encourage responsible trading and price impact awareness.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع TrendBot (TRENDBOT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت TrendBot (USD)

ارزش TrendBot (TRENDBOT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TrendBot (TRENDBOT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TrendBot را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TrendBot را بررسی کنید!

TRENDBOT به ارزهای محلی

توکنومیکس TrendBot (TRENDBOT)

درک، توکنومیکس TrendBot (TRENDBOT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRENDBOT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TrendBot (TRENDBOT) امروز TrendBot (TRENDBOT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TRENDBOT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TRENDBOT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TRENDBOT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار TrendBot چقدر است؟ ارزش بازار TRENDBOT برابر است با $ 14.17K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TRENDBOT چقدر است؟ عرضه در گردش TRENDBOT برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRENDBOT چقدر بوده است؟ TRENDBOT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02383769 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TRENDBOT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TRENDBOT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TRENDBOT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRENDBOT برابر است با -- USD . آیا TRENDBOT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TRENDBOT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRENDBOT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TrendBot (TRENDBOT)