توکنومیکس SparkDEX (SPRK) را در MEXC بررسی کنید. درباره عرضه کل توکن SPRK، نحوه توزیع، ارزش بازار، حجم معاملات و موارد دیگر بیاموزید. هم‌اکنون با داده‌های لحظه‌ای به‌روز بمانید! توکنومیکس SparkDEX (SPRK) را در MEXC بررسی کنید. درباره عرضه کل توکن SPRK، نحوه توزیع، ارزش بازار، حجم معاملات و موارد دیگر بیاموزید. هم‌اکنون با داده‌های لحظه‌ای به‌روز بمانید!