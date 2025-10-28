RollbackROLL چیست

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians. Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation. The Problem We Solve Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets A significant percentage of all digital assets are permanently locked away Human error remains a leading cause of asset loss No recovery mechanism exists for most crypto wallets Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity. Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes. The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets: Automated monitoring of wallet activity Configurable inactivity thresholds (days, months, years) Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution Email warnings before rollback execution Smart contract security with decentralized execution

پیش‌ بینی قیمت Rollback (USD)

ارزش Rollback (ROLL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Rollback (ROLL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Rollback را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Rollback را بررسی کنید!

ROLL به ارزهای محلی

توکنومیکس Rollback (ROLL)

درک، توکنومیکس Rollback (ROLL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ROLL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Rollback (ROLL) امروز Rollback (ROLL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ROLL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ROLL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ROLL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Rollback چقدر است؟ ارزش بازار ROLL برابر است با $ 9.91K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ROLL چقدر است؟ عرضه در گردش ROLL برابر است با 10.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ROLL چقدر بوده است؟ ROLL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02976526 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ROLL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ROLL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ROLL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ROLL برابر است با -- USD . آیا ROLL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ROLL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ROLL مراجعه کنید.

