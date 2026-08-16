قیمت امروز PetroDollar

قیمت لحظه‌ ای PetroDollar (XPD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 51.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XPD به USD برابر با $ 0 برای هر XPD می‌ باشد.

توکن PetroDollar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,912.07 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 996.00M XPD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XPD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XPD طی یک ساعت گذشته به میزان +2.06% و در هفت روز اخیر به میزان +41.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PetroDollar (XPD)

ارزش بازار $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K سرمایه در گردش 996.00M 996.00M 996.00M عرضه کل 995,995,533.644293 995,995,533.644293 995,995,533.644293

ارزش بازار فعلی PetroDollar برابر است با $ 18.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XPD برابر است با 996.00M، و عرضه کل آن 995995533.644293 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.91K است.