اقتصاد توکنی OSCAR (OSCAR)

با بینش‌ های کلیدی در مورد OSCAR (OSCAR)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:09:02 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت OSCAR (OSCAR)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت OSCAR (OSCAR)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 1.38M
کل عرضه:
$ 893.39M
منبع تغذیه در گردش:
$ 893.39M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 1.38M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.02294087
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00116538
قیمت فعلی:
$ 0.00154831
اطلاعات OSCAR (OSCAR).

Oscar is a famous meme featuring a Shiba on a trampoline that went viral on the internet. It was also the first meme Ryoshi used when he introduced the Shiba Inu token to the world in the well-known Medium article titled All Hail The Shiba! (August 2, 2020).

Oscar appears in this article, with Ryoshi himself commenting, “Next we tell some more frens and WOW MOON LAMBO PUMPPPPPPY." Many might say this was Ryoshi’s own prophecy, predicting that Oscar would one day come into existence.

Now, Oscar is a CTO token embraced and guided by the Shiba community, and it also enjoys the support of Paradox Designer. Paradox was alongside Ryoshi from day one of the Shiba Inu token's creation, playing a crucial role in its success as the first member in Ryoshi’s Telegram group and also on Discord. Moreover, Paradox Designer is the artist behind the iconic Shiba Inu token logo, which is now recognized and famous worldwide.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.oscartoken.com/
وایت پیپر
http://woofpaper.online/

توکنومیکس OSCAR (OSCAR): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی OSCAR (OSCAR) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های OSCAR که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های OSCAR که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی OSCAR را درک کردید، قیمت زنده توکن OSCAR را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت OSCAR

می‌خواهید بدانید که OSCAR به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت OSCAR ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

mc_how_why_title
سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

