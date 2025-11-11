اقتصاد توکنی Memerot (MEMEROT)

اقتصاد توکنی Memerot (MEMEROT)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Memerot (MEMEROT)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 18:08:59 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Memerot (MEMEROT)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Memerot (MEMEROT)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 228.83K
کل عرضه:
$ 999.99M
منبع تغذیه در گردش:
$ 727.60M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 314.50K
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00109721
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0
قیمت فعلی:
$ 0.0003142
اطلاعات Memerot (MEMEROT).

Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.

وب‌ سایت رسمی:
https://memerot.xyz

توکنومیکس Memerot (MEMEROT): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Memerot (MEMEROT) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های MEMEROT که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های MEMEROT که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی MEMEROT را درک کردید، قیمت زنده توکن MEMEROT را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت MEMEROT

می‌خواهید بدانید که MEMEROT به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت MEMEROT ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

