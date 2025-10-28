LiquidyLQDY چیست

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees. All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance. Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

منبع Liquidy (LQDY) وب سایت رسمی

LQDY به ارزهای محلی

توکنومیکس Liquidy (LQDY)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Liquidy (LQDY) امروز Liquidy (LQDY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LQDY به واحد USD برابر است با 0.125753 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LQDY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.125753 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LQDY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Liquidy چقدر است؟ ارزش بازار LQDY برابر است با $ 817.83K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LQDY چقدر است؟ عرضه در گردش LQDY برابر است با 6.50M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LQDY چقدر بوده است؟ LQDY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.167274 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LQDY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LQDY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.118346 USD رسید. حجم معاملات LQDY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LQDY برابر است با -- USD . آیا LQDY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LQDY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LQDY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Liquidy (LQDY)