KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

ارزش KEY (KEY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KEY (KEY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KEY را بررسی کنید.

توکنومیکس KEY (KEY)

درک، توکنومیکس KEY (KEY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KEY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KEY (KEY) امروز KEY (KEY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KEY به واحد USD برابر است با 0.060008 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KEY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.060008 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KEY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار KEY چقدر است؟ ارزش بازار KEY برابر است با $ 5.82M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KEY چقدر است؟ عرضه در گردش KEY برابر است با 97.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KEY چقدر بوده است؟ KEY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.226519 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KEY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KEY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03889746 USD رسید. حجم معاملات KEY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KEY برابر است با -- USD . آیا KEY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KEY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KEY مراجعه کنید.

