GOBLGOBL چیست

GOBL has been lurking in the shadows, stacking energy while carefully wathcing the jeets. He’s been watching. Waiting. Plotting. Now the chains are rattling. It’s time to unleash. GOBL isn’t here to play nice. He’s here to seize BASE and etch his face into the culture of crypto forever. No more sidelines, no more sleep. This is the uprising. GOBL is chaos. A symbol of trust when nothing feels safe. GOBL is a rebellion wrapped in a meme, powered by the horde. This isn’t just another project. This is GOBL season. GOBL has been lurking in the shadows, stacking energy while carefully wathcing the jeets. He’s been watching. Waiting. Plotting. Now the chains are rattling. It’s time to unleash. GOBL isn’t here to play nice. He’s here to seize BASE and etch his face into the culture of crypto forever. No more sidelines, no more sleep. This is the uprising. GOBL is chaos. A symbol of trust when nothing feels safe. GOBL is a rebellion wrapped in a meme, powered by the horde. This isn’t just another project. This is GOBL season.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع GOBL (GOBL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت GOBL (USD)

ارزش GOBL (GOBL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GOBL (GOBL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GOBL را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GOBL را بررسی کنید!

GOBL به ارزهای محلی

توکنومیکس GOBL (GOBL)

درک، توکنومیکس GOBL (GOBL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOBL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GOBL (GOBL) امروز GOBL (GOBL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GOBL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GOBL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GOBL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GOBL چقدر است؟ ارزش بازار GOBL برابر است با $ 13.73K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GOBL چقدر است؟ عرضه در گردش GOBL برابر است با 500.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOBL چقدر بوده است؟ GOBL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GOBL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GOBL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GOBL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOBL برابر است با -- USD . آیا GOBL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GOBL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOBL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GOBL (GOBL)