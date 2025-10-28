Froggi$FROGGI چیست

Froggi is an on-chain inscription token on base that generates SVG metadata to inscribe art directly onto the tokens without any IPFS or third party. It is the next evolution of standard Token that can do more, all while staying completely verifiable on-chain without any third party database, image base, cloudflare, or image storage otherwise which is what makes it shine above others. Liquid NFTs are here

پیش‌ بینی قیمت Froggi (USD)

ارزش Froggi ($FROGGI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Froggi ($FROGGI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Froggi را بررسی کنید.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Froggi ($FROGGI) امروز Froggi ($FROGGI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای $FROGGI به واحد USD برابر است با 0.00158042 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی $FROGGI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00158042 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی $FROGGI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Froggi چقدر است؟ ارزش بازار $FROGGI برابر است با $ 121.28K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش $FROGGI چقدر است؟ عرضه در گردش $FROGGI برابر است با 76.74M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت $FROGGI چقدر بوده است؟ $FROGGI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00854903 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت $FROGGI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ $FROGGI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00135168 USD رسید. حجم معاملات $FROGGI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $FROGGI برابر است با -- USD . آیا $FROGGI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد $FROGGI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $FROGGI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Froggi ($FROGGI)