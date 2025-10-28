Forge3FORGE چیست

Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected. Users can: Post project ideas or freelance gigs Connect with top Web3 talent Collaborate in a trustless environment Manage payments securely via our smart contract escrow The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by: Offering discounted platform fees when used for payments Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume Creating utility that grows as the network of deals expands Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

پیش‌ بینی قیمت Forge3 (USD)

ارزش Forge3 (FORGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Forge3 (FORGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Forge3 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Forge3 را بررسی کنید!

FORGE به ارزهای محلی

توکنومیکس Forge3 (FORGE)

درک، توکنومیکس Forge3 (FORGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FORGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Forge3 (FORGE) امروز Forge3 (FORGE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FORGE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FORGE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FORGE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Forge3 چقدر است؟ ارزش بازار FORGE برابر است با $ 18.74K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FORGE چقدر است؟ عرضه در گردش FORGE برابر است با 999.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FORGE چقدر بوده است؟ FORGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FORGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FORGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FORGE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FORGE برابر است با -- USD . آیا FORGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FORGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FORGE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Forge3 (FORGE)