قیمت امروز Finceptor

قیمت لحظه‌ ای Finceptor (FINC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FINC به USD برابر با $ 0 برای هر FINC می‌ باشد.

توکن Finceptor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 42,982 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 57.69M FINC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FINC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.371466 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FINC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.29 رسیده است.

اطلاعات بازار Finceptor (FINC)

ارزش بازار $ 42.98K$ 42.98K $ 42.98K حجم (24 ساعته) $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.05K$ 74.05K $ 74.05K سرمایه در گردش 57.69M 57.69M 57.69M عرضه کل 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753

ارزش بازار فعلی Finceptor برابر است با $ 42.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.29. عرضه در گردش FINC برابر است با 57.69M، و عرضه کل آن 99404133.56357753 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.05K است.